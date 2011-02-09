به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب دیدارهای معوقه هفته نخست مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور روز پنجشنبه تیم ذوب آهن به مصاف ب.آ شیراز میرود. تیم ذوب آهن اصفهان در حال حاضر با 19 امتیاز در رده دوم جدول ردهبندی قرار دارد. در حالیکه حریف شیرازی این تیم با 13 امتیاز در رده نهم جدول ایستاده است. دیدار معوقه تیمهای ذوب آهن و ب.آ از هفته سوم برگزار خواهد شد.
دیگر دیدار معوقه نیم فصل نخست مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از هفته دهم و میان دو تیم پتروشیمی و مهرام برگزار خواهد شد. شاید این دیدار بیشتر ازهمه برای مصطفی هاشمی اهمیت داشته باشد. مربی که تا سال پیش با مهرام قهرمان چند جام داخلی و آسیایی شد و امسال باید با پتروشیمی مقابل تیم سابق خود قرارگیرد.
در حال حاضر مهرام با 15 امتیاز در رده پنجم جدول ردهبندی قرار دارد. اما پتروشیمی بالاتر از این تیم و در در سوم ایستاده است. ماهشهریها 19 امتیاز دارند. برنامه دیدارهای معوقه هفته سوم و دهم دور رفت مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
پنجشنبه (21 بهمنماه)
* ذوب آهن اصفهان - ب.آ شیراز، ساعت 16، سالن ملت اصفهان
* پتروشیمی بندرامام - مهرام تهران، ساعت 16، سالن شهرک بعثت
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