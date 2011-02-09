به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب دیدارهای معوقه هفته نخست مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور روز پنجشنبه تیم ذوب آهن به مصاف ب.آ شیراز می‎رود. تیم ذوب آهن اصفهان در حال حاضر با 19 امتیاز در رده دوم جدول رده‎بندی قرار دارد. در حالیکه حریف شیرازی این تیم با 13 امتیاز در رده نهم جدول ایستاده است. دیدار معوقه تیم‌های ذوب آهن و ب.آ از هفته سوم برگزار خواهد شد.

دیگر دیدار معوقه نیم فصل نخست مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور از هفته دهم و میان دو تیم پتروشیمی و مهرام برگزار خواهد شد. شاید این دیدار بیشتر ازهمه برای مصطفی هاشمی اهمیت داشته باشد. مربی که تا سال پیش با مهرام قهرمان چند جام داخلی و آسیایی شد و امسال باید با پتروشیمی مقابل تیم سابق خود قرارگیرد.

در حال حاضر مهرام با 15 امتیاز در رده پنجم جدول رده‎بندی قرار دارد. اما پتروشیمی بالاتر از این تیم و در در سوم ایستاده است. ماهشهری‎ها 19 امتیاز دارند. برنامه دیدارهای معوقه هفته سوم و دهم دور رفت مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه (21 بهمن‌ماه)

* ذوب آهن اصفهان - ب.آ شیراز، ساعت 16، سالن ملت اصفهان

* پتروشیمی بندرامام - مهرام تهران، ساعت 16، سالن شهرک بعثت