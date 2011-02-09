خیزش مردم مصر یک انقلاب دیندارانه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از 10 عنوان کتاب نشر شاهد همزمان با دهه فجر با حضور سردار محسن انصاری قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران، مجتبی رحماندوست مشاور احمدینژاد در امور ایثارگران و محمد علی فقیه مدیر کل انتشارات شاهد صبح امروز برگزار شد.
انصاری در این مراسم گفت: خیزش مردم مصر یک خیز انقلابی و اسلامی است که برگرفته از ارزشهای انقلاب ایران است به طوریکه حرکت آزادیبخش ایران هماکنون در دیگر کشورها اجرایی شده است.
وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران یک حرکت آزادیبخش است که باید تبیین شود، افزود: نهضت انقلاب ایران نماد و الگویی برای نهضتهای آزادی جهان است زیرا انقلاب ما یک استثنا است و این خاص بودن سه دلیل عمده دارد.
قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثاگران این سه عامل را نظام ارزشی مبتنی بر نظام اسلامی، مردم و ولایت فقیه (رهبری) برشمرد و اظهارکرد: انقلاب اسلامی ایران ادامه حرکت انبیاست.
وی بیان کرد: رهبری درست و خاص ایران در طول 30 سال گذشته نشان از آن دارد که مردم وقتی در کنار رهبری قرار میگیرند و از آن به طور خاص دفاع میکنند یک انقلاب را بیمه خواهند کرد.
انصاری ادامه داد: ایران با قدرت نرم در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس پیروز میدان بود و اساس این قدرت نرم ایمان، اعتقاد به ارزشها و ایثار بود که مردم ایران بسیار از آن بهره بردهاند.
وی اضافه کرد: تفاوت اساسی ایران با دیگر کشورها در رهبری آن است، ولایت فقیه در ایران یک رهبری هوشیار و خاص بود که هماکنون هم به راحتی قابل لمس است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه از روز نخست انقلاب توطئه در کشور وجود داشت و هماکنون هم ادامه دارد، تاکید کرد: رهبری هوشمندانه سبب بیاثر شدن این توطئهها شد و ما در حال حاضر یک انقلاب اسلامی داریم.
وی درباره بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی گفت: ما میتوانیم مومن و مسلمان باشیم و کلوپ هستهای، فضاپیمایی و غیره داشته باشیم و همان واژه "ما میتوانیم" امام (ره) را امروز استفاده کنیم.
انصاری با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی توانست تئوری "دین افیون جامعه است" را کنار بزند، اظهارکرد: این نظریه مارکسیستها و کمونیستها با انقلاب اسلامی ایران برای همیشه کنار زده شد و همین مسئله سبب شد ایران به یک نماد و الگو تبدیل شود.
وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی باید با حفظ ارزشها توسعه فرهنگی هم داشته باشد، ادامه داد: باید اشتیاق، علاقه و ترغیب به دانستن درباره دفاع مقدس و انقلاب در بین نسل امروز ، افزایش پیدا کند و ما اینگونه موفق خواهیم بود.
قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثاگران اضافه کرد: در چشمانداز بنیاد و سیاستهای فرهنگی اش این مسئله بیان شده و ما باید در راهی قدم برداریم که ارزشها، آرمانها، شهادت و ایثار را به نسل بعد منتقل کنیم.
به گفته وی، در حال حاضر باید برای توسعه فرهنگی رزمندهسازی و مجاهدپروری کنیم و به دنیا نشان دهیم که دانشمند هستهای میتواند بسیجی هم باشد.
انصاری با انتقاد از این مسئله که فرزندان شهید و جانباز میترسند این افتخار را بیان کنند، گفت: چرا جامعه باید جامعه رویکردی داشته باشد که فرزند من جانباز دوست نداشته باشد دیگران درباره پدرش چیزی بدانند. باید این ارزشها را ترویج دهیم.
وی تاکید کرد:غربیها در سه حرکت اساسی علیه جمهوری اسلامی ایران شکست خوردند که انحصار اقتصادی، انحصار نظامی و قدم آخر انحصار علمی بود. هماکنون ایران در اندیشه یکی از کشورهایی است که میتواند سخن بگوید و وابستگی ندارد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه آمار و ارقام و افزایش آن خیلی خوب است اما اثر بخشی آن بسیار مهمتر است، گفت: باید به جای افزایش کمیت و کیفیت به دنبال اثربخشی باشیم.
همچنین محمدعلی فقیه مدیر کل انتشارات شاهد به عنوان یکی دیگر از سخنرانان این مراسم گفت: این انتشارات از زمان راهاندازی تاکنون یکهزار و 27 عنوان کتاب در ژانرهای داستان، خاطره، پژوهش و مستند منتشر کرده که 207 عنوان آن به چاپ مجدد رسیده است.
وی افزود: از دیگر دستاوردهای این انتشارات ترجمه 40 عنوان از کتابهای این انتشارات به زبانهای انگلیسی، عربی، اردو و ترکی است که هماکنون 10 عنوان کتاب در دست ترجمه هم وجود دارد.
فقیه درباره رویکرد جدید انتشارات شاهد نیز گفت: اولویت در چاپ و نشر آثار مستند شهدا و ایثارگران از جمله وصیتنامه کامل شهدا و آلبوم مستندات تصویری، حمایت از ناشران و نویسندگان حوزه ایثار و شهادت به خصوص از مرحله تولید، عرضه بانک سوژه برای تولید آثار جدید، اعطای جایزه ویژه ایثار و شهادت با همکاری وزارت ارشاد در جشنواره انتخاب کتاب سال جمهوری اسلامی است.
وی بیان کرد: انتشار 63 اثر مستند چند رسانهای، 89 عنوان کتاب الکترونیکی و 12 عنوان اثر صوتی درباره شهدا و ایثارگران در حوزه نشر الکترونیکی نیز از دیگر دستاوردها است.
مدیرکل انتشارات شاهد درباره موفقیتهای این انتشارات در پنج سال گذشته نیز گفت: 44 بار کسب عنوان برگزیده در جشنوارههای مختلف ملی، پنج بار انتخاب به عنوان ناشر برگزیده و انتخاب بهترین انتشارات در سیزدهمین جشنواره کتاب سال دفاع مقدس از بین 109 ناشر دولتی است.
در پایان این برنامه 10 عنوان کتاب رونمایی شدند که عبارت بودند از:
کاربرد سلاحهای شیمیایی علیه جمهوری اسلامی پژوهش حسین دهقان ، فرهنگنامه جاودانههای تاریخ استان گلستان (جلد دو) زندگینامه مستند سید سعید موسوی ،فرهنگنامه جاودانههای تاریخ استان آذربایجان شرقی (جلد دو) زندگینامه مستند سید سعید موسوی ، فرهنگنامه جاودانههای تاریخ استان مازندران (جلد یک) زندگینامه مستند یعقوب توکلی ، کاش چشمهایش دروغ گفته باشد داستانی از محمد محمدی نورآبادی ، شبیه تو بینشان سروده فرزانه یزدان شناس ، با یاران سپیده خاطره محمد خامه یار ،روزگاران خاطره حسین یاقوتی ،جهان بی چشمهای من خاطره عنایت الله مالکی وآدم آهنی داستان کودک نوشته سید حسن حسینی.
نظر شما