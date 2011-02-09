افتتاح 39 پروژه در شهرستان نظرآباد همزمان با دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سید ابراهیم کسائیان با اشاره به این مطلب افزود: به مناسبت فرا رسیدن دهه مبارک فجر 39 پروژه مذکور با اعتباری بالغ بر 23 میلیارد تومان در شهرستان نظرآباد به بهره برداری رسید.

وی در ادامه گفت: 22 پروژه در بخش دولتی با اعتبارات استانی، مربوط به سفر ریاست جمهوری به نظرآباد می شود که رقمی بالغ بر 13 میلیارد تومان را شامل می شود.

این مسئول در ادامه افزود: 17 پروژه خصوصی با اعتباری خاص توسط اشخاص حقیقی به مبلغ 10 میلیارد تومان در این شهرستان، به بهره برداری رسید.

کتابخانه الکترونیک در شهرستان نظرآباد به بهره برداری رسید

مدیرکل کتابخانه های استان البرز از افتتاح چهارمین کتابخانه شهرستان نظرآباد خبر داد.

رمضانعلی محسنی در مراسم افتتاح پروژه های شهرستان نظرآباد با بیان این مطلب افزود: کتابخانه الکترونیک پیامبر اعظم(ص)، به عنوان 30 امین کتابخانه مطرح در استان البرز و چهارمین کتابخانه در شهرستان نظرآباد محسوب می شود.

وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه در دولت دهم رویکرد فرهنگی در پروژه های فرهنگی مطرح است، با عنایت و توجه شخص استاندار در شش شهری که فاقد کتابخانه در شهرهایشان هستند، راه اندازی این مرکز به تصویب رسید .

این مسئول خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه کتابخانه های استان جوابگوی نیاز جوانان و نوجوانان ما نیست ولی جای شکرش باقی است که در دوران بعد از انقلاب رشد خوبی را در این بخش شاهدبودیم.