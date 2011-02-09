اومبرتو اکو بار دیگر در مقابل برلوسکنی ایستاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت تودیز زمان، اکو به اتفاق روبرتو ساویانو نویسنده رمان معروف "گومورا" در سالن کنسرتی در حومه میلان میزبان 9000 تماشاچی و صدها نفر دیگر بودند که به صورت ویدیویی سخنرانی آنان را تماشا می‌کردند تا به این وسیله اعتراض خود را نسبت به عملکرد برلوسکنی و بی‌قانونی‌هایش ابراز کنند.

ساویانو که رمان اخیرش درباره مافیای ناپل از موفقیت و شهرت بین‌المللی برخوردار شده در این مراسم گفت: ایتالیایی وجود دارد که حق و وظیفه خود می‌داند که صدایش را بلند کند؛ ایتالیایی که معتقد است کار قانونی و غیرقانونی را می‌شناسد.

موج اعتراضات مردمی در روزهای اخیر به علت افشای روابط نامشروع نخست‌وزیر ایتالیا با دختران زیر سن قانونی موجب شده است که احتمال محاکمه قریب‌الوقوع برلوسکنی از سوی مقامات قضایی این کشور بر سر زبانها بیفتد.

البته مخالفت روشنفکران و نویسندگان با نخست‌وزیر، سابقه‌ای طولانی‌تر از وقایع اخیر دارد آنچنان که اکو در سپتامبر سال گذشته نیز از وضع مطبوعات در ایتالیا گله کرده و برلوسکنی را که صاحب بزرگترین رسانه آن کشور است مورد خطاب قرار داده بود.

اومبرتو اکو سال 1932 در ایتالیا متولد شد. او در بسیاری از حوزه‌های علوم انسانی از جمله نشانه شناسی، فلسفه، نقد ادبی و نگارش رمان‌ فعالیت می‌کند. با این حال اکو در برابر بیش از 40 عنوان کتاب علمی و صدها مقاله، تنها پنج رمان نوشته‌ است که "نام گل سرخ" و "آونگ فوکو" از این جمله‌اند.

وی پس از دریافت مدرک دکترا در دانشگاههای میلان، فلورانس، بولونیا و کلوژ دو فرانس تدریس کرده است و هم اکنون رئیس دانشکده انسان‌شناسی دانشگاه بولونیاست. اکو تا کنون بیش از 30 دکترای افتخاری از دانشگاههای مختلف دنیا دریافت کرده ‌است. او همچنین متنهای آکادمیک فراوانی در زمینه فلسفه، نشانه شناسی و نقد ادبی و کتابهایی برای کودکان در کارنامه خود دارد.

