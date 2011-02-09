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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۲۲

دادگستری های گلستان مجهز به پایانه های پرداخت جرائم می شوند

دادگستری های گلستان مجهز به پایانه های پرداخت جرائم می شوند

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی و توسعه قضایی دادگستری گلستان گفت: در تعامل دادگستری استان با بانک ملی، پایانه های پرداخت جرائم دولتی در دادگستریهای استان راه اندازی می شود.

فیض محمد خورشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: با نصب این پایانه ها، امکان پرداخت جرائم نقدی با کارت های اعتباری در واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب سراسر استان فراهم می شود.

به گفته خورشیدی، هم اکنون این سیستم در گرگان و علی آباد، فعال شده است، و در حوزه های قضایی دیگر در حال نصب و راه اندازی است.

وی تصریح کرد: با فعال شدن این سیستم، مراجعان برای پرداخت جرائم دولتی نیازی به مراجعه به بانک ها و تکمیل فیش ندارند.

به گفته وی، استفاده از این سیستم، روند اجرای احکام تسریع و سبب رضایت مردم و کاهش هزینه می شود.

16 حوزه قضایی در گلستان وجود دارد.
کد مطلب 1249653

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