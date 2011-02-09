مفید آقااحمدی یکی از نویسندگان مجموعه "فلسفه برای کودکان" درباره این مجموعه به خبرنگار مهر گفت: این کتاب در دو جلد و برای بچه‌های پایه چهارم و پنجم دبستان تدوین شده است که جلد نخست آن به زودی توسط موسسه فرهنگی بشیر علم و ادب منتشر می‌شود.

وی ادامه داد: جلد دوم آن نیز تا چند ماه دیگر منتشر خواهد شد. جلد نخست این مجموعه شامل 10 داستان است که به طور گروهی نوشته شده است همچنین در این کتاب تعدادی سوال درباره مفاهیمی که در داستان‌ها مطرح شده ، آمده است.

این پژوهشگر با اشاره به اینکه این کتاب برای معلمان و والدین مناسب است عنوان کرد: در این کتاب مفاهیمی چون دوستی، خداشناسی، هدیه دادن، دیدار با دوست، باورها، محدودیت ها ، غیرممکن‌ها و ... در قالب داستان مطرح می‌شود سپس سوال‌هایی طرح می‌شود که پاسخ دادن به آنها کمک می‌کند مخاطب این مفاهیم را بهتر دریافت کند.

آقااحمدی نویسندگان "فلسفه برای کودکان" را اینگونه نام برد: علی ذبیحی، زهرا قربانی، فرشته دادخواه، زهرا نعمتی، خدیجه لطفی شیران، ابوالحسن ماهرویی و من مولفان این مجموعه دو جلدی هستیم که سعی داشتیم مفاهیم آموزشی را از قالب‌های همیشگی خارج کرده و با ساختار داستان به بچه‌ها منتقل کنیم.

به گفته وی برای نوشتن این مجموعه یک سال وقت صرف شده و از دستمایه‌های فرهنگ بومی و ایرانی برای نگارش داستان‌ها استفاده شده است.