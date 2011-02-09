برگزاری اولین دوره مسابقه تیراندازی با سرو صدا/ تمرین برای تمرکز بیشتر

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از گذشت بیش از یک سال از حضور "لازلو سوچک" سرمربی اروپایی تیم ملی تفنگ در کشورمان و کسب موفقیت های قابل توجه در این رشته، این مربی پیشنهاد جالبی را برای بالا رفتن تمرکز تیراندازان در هر شرایطی به فدراسیون ارائه کرده است. بنا بر این پیشنهاد، نخستین دوره مسابقات تیراندازی با سروصدا به صورت آزمایشی در ایران برگزار می شود.

مسعود شیخی فر رئیس سازمان لیگ تیراندازی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: این رقابتها بنا بر پیشنهاد سرمربی خارجی تیم ملی تفنگ و برگرفته شده از مسابقات تیراندازی آلمان برگزار خواهد شد. این رقابتها سالهاست در آلمان برگزار می شود و نتایج خوبی را هم برای ورزشکاران در برداشته است.

وی افزود: اولین دوره این دیدارها به صورت آزمایشی برگزار خواهد شد. در این دیدارها 8 تیم حاضر در لیگ تیراندازی بانوان کشور تنها در رشته تفنگ بادی به رقابت می پردازند.

رئیس کمیته مسابقات فدراسیون تیراندازی با بیان اینکه قوانین این رقابتها متفاوت از مسابقات این رشته است، تصریح کرد: قوانین این دیدارها مانند بخش تیمی رشته پینگ پنگ است. یعنی هر تیم با 5 ورزشکار در مسابقات حاضر می شود اما با نظر سرمربی 3 تیرانداز و بدون اعلام ارنج قبلی در میدان حاضر می شوند.

شیخی فر در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که "آیا حضور تماشاچیان در سالن آزادی بلامانع است"، گفت: حضور تماشاچیان علاقمند به این رشته، دوستان و خانواده تیراندازان در سالن آزادی بلامانع است و حتی حاضرین می توانند با صدای بلند تیم یا تیرانداز خود را تشویق کنند. هرچند تماشاچیان را تشویق به این کار نمی کنیم اما می توانند از بوق های معمول در سالن های ورزشی هم برای تشویق تیم خود استفاده کنند!

وی خاطرنشان کرد: ما برای تیم و تیراندازان مطرح همه جوایزی در نظر گرفته ایم. قرار نیست این جوایز به صورت نقدی به آنها پرداخت شود. فدراسیون در نظر دارد تا تجهیزاتی مانند فشنگ و ساچمه یا دیگر ملزومات این رشته را به قهرمانان این رقابتها جایزه دهد.

" با توجه به اینکه تیراندازان و مربیان ایرانی نسبت به هرگونه سرو صدا در سالن های ورزشی این رشته حساس هستند، آیا مشکلی در برگزاری چنین رویدادی پیش نخواهد آمد؟"

وی در پاسخ به این سوال گفت: تیراندازان ما بیش از حد نسبت به سروصدا حساس هستند و باید در مقابل این مسئله مقاوم شوند. مطمئنا برای اینکه بتوانیم به خواسته واقعی خود در این خصوص برسیم نیاز به زمان بیشتری خواهیم داشت. قطعا در اولین دوره مسابقات به آن سروصدا یا تشویق ها یا بروز هیجان توسط تیرانداز، مربی یا تماشاچی نخواهیم رسید و تیرانداز هم نمی تواند تمرکز لازم را داشته باشد. به نظر می رسد یک تا دوسال زمان برای رسیدن به این هدف وقت می خواهیم.

رئیس سازمان لیگ تیراندازی در ادامه با گلایه از توجه کم رسانه ها به این رشته ورزشی گفت: رسانه ها بویژه صدا و سیما این روزها به سراغ رشته هایی می رود که در آن هیجان باشد. شاید هیجان ناشی از حضور تماشاگر و تشویق تیرانداز بتواند این خواسته رسانه ها را برآورده کند.

اولین دوره مسابقات تیراندازی با سرو صدا از 30 بهمن‌ماه تا دوم اسفندماه در سالن تخصصی تیراندازی آزادی برگزار می شود. رقابت‌های مقدماتی این رشته شنبه و یکشنبه 30 بهمن و اول اسفندماه و رقابتهای رده بندی و فینال دوشنبه دوم اسفند ماه انجام خواهد شد.