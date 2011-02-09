پروژه های شهر اشتهارد به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، شامگاه سه شنبه ساختمان اداری شهرداری اشتهارد با دو هزار و صد متر زیربنا و صرف اعتباری بالغ بر 15 میلیارد ریال از محل بودجه عمرانی شهرداری اشتهارد مورد بهره برداری قرار گرفت.

عیسی فرهادی در حاشیه بهره برداری از ساختمان اداری شهرداری اشتهارد به خبرنگار مهر در کرج گفت: امید است استقرار تیم اداری شهرداری اشتهارد در مجموعه جدید موجب تسریع در روند خدمات رسانی به شهروندان شود.

در ادامه کلنگ زنی و افتتاح پروژه های عمرانی شهر اشتهارد، شهربازی سرپوشیده استاندارد با یک هزار متر مربع زیر بنا که محصول مشارکت شهرداری اشتهارد با بخش خصوصی است مورد بهره برداری قرار گرفت.

مبلغ پنج میلیارد و 500 میلیون ریال برای احداث این شهربازی صرف شده

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، ساختمان دیالیز، سونوگرافی، دندانپزشکی، اکو، کلینیک تخصصی پزشکان بیمارستان الزهرا (س) شهر اشتهارد نیز با مشارکت خیرین عرصه بهداشت و درمان و دانشگاه علوم پزشکی آغاز به کار کرد.

بنابراین اساس، این ساختمان دارای هزار و 156 مترمربع زیربنا و رقم هزینه شده برای احداث آن نیز شش میلیارد ریال توسط خیرین و هشت میلیارد ریال توسط دانشگاه علوم پزشکی است.

گشایش پاسگاه رحمانیه اشتهارد از محل اعتبارات نیروی انتظامی استان تهران دیگر برنامه کاری استاندار البرز در این شهر بود که برای احداث و تجهیز آن در یک هزار و دویست متر مربع زیر بنا میزان سه میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده است.

افتتاح ساختمان مخابرات شهر اشتهارد با 800 متر زیربنا و اعتباری بالغ بر هشت میلیارد ریال از محل بودجه عمرانی اداره کل مخابرات استان البرز، مدرسه ابتدایی توحید با دو هزار متر مربع زیر بنا و صرف اعتباری بالغ بر 11 میلیارد ریال از محل بودجه عمرانی اداره کل نوسازی استان تهران،کارخانه تولید تن ماهی با دو هزار متر مربع زیر بنا و صرف اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 200 میلیون ریال از سوی بخش خصوصی، رستوران سنتی و کلنگ زنی از مجموعه ورزشی استخر و سونا از دیگر افتتاحیه و کلنگ زنی های شامگاه گذشته اشتهارد بود.