به گزارش خبرنگار مهر، "سیلوانا پرندی" مربی 64 ساله ایتالیایی است که به منظور مذاکره با مسئولان فدراسیون والیبال کشورمان جهت بر عهده گرفتن هدایت تیم ملی ساعت 1:30 بامداد امروز چهارشنبه وارد کشورمان شد. این مربی که سال گذشته بلغارستان را صاحب مدال برنز مسابقات قهرمانی مردان اروپا (ترکیه) کرد تا یکشنبه هفته آینده مهمان والیبال ایران خواهد بود.
"پرندی" امروز چهارشنبه نخستین ملاقات خود را با سعید درخشنده، دبیر فدراسیون والیبال انجام می دهد. سپس به خانه والیبال میرود تا از نزدیک شاهد برگزاری مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور باشد. "پرندی" فردا نیز ملاقاتی با محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال خواهد داشت و طی روزهای آینده نیز مذاکرات خود را برای سرمربیگری در تیم ملی ادامه میدهد.
این مربی ایتالیایی یکشنبه هفته آینده ایران را ترک میکند. قرار است وی طی حضور پنج روزه در تهران برگزار کننده یک نشست خبری هم باشد.
"سیلوانا پرندی" علاوه بر بلغارستان مربیگری در تیمهای دیگری را هم تجربه کرده است. وی برای مدت 12 سال مربی تیم باشگاهی "تونی تورینو" ایتالیا بود. "پرندی" طی سالهای 1982 تا1986 سرمربی تیم ملی ایتالیا بود. وی طی این مدت و در سال 1984 و در بازیهای المپیک لس آنجلس تیم ملی کشورش را صاحب مدال برنز کرد.
"پرندی" که سال 2008 به عنوان سرمربی تیم ملی بلغارستان مشغول به کار شد پس از پایان رقابتهای 2010 قهرمانی جهان (ایتالیا) و کسب عنوان هفتمی این رقابتها از سمت خود برکنار شد!
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