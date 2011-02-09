به گزارش خبرنگار مهر، "سیلوانا پرندی" مربی 64 ساله ایتالیایی است که به منظور مذاکره با مسئولان فدراسیون والیبال کشورمان جهت بر عهده گرفتن هدایت تیم ملی ساعت 1:30 بامداد امروز چهارشنبه وارد کشورمان شد. این مربی که سال گذشته بلغارستان را صاحب مدال برنز مسابقات قهرمانی مردان اروپا (ترکیه) کرد تا یکشنبه هفته آینده مهمان والیبال ایران خواهد بود.

"پرندی" امروز چهارشنبه نخستین ملاقات خود را با سعید درخشنده، دبیر فدراسیون والیبال انجام می ‎دهد. سپس به خانه والیبال می‌رود تا از نزدیک شاهد برگزاری مسابقات لیگ برتر باشگاه‎های کشور باشد. "پرندی" فردا نیز ملاقاتی با محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال خواهد داشت و طی روزهای آینده نیز مذاکرات خود را برای سرمربیگری در تیم ملی ادامه می‎دهد.

این مربی ایتالیایی یکشنبه هفته آینده ایران را ترک می‎کند. قرار است وی طی حضور پنج روزه در تهران برگزار کننده یک نشست خبری هم باشد.

"سیلوانا پرندی" علاوه بر بلغارستان مربیگری در تیم‎های دیگری را هم تجربه کرده است. وی برای مدت 12 سال مربی تیم باشگاهی "تونی تورینو" ایتالیا بود. "پرندی" طی سال‏های 1982 تا1986 سرمربی تیم ملی ایتالیا بود. وی طی این مدت و در سال 1984 و در بازی‎های المپیک لس آنجلس تیم ملی کشورش را صاحب مدال برنز کرد.

"پرندی" که سال 2008 به عنوان سرمربی تیم ملی بلغارستان مشغول به کار شد پس از پایان رقابت‎های 2010 قهرمانی جهان (ایتالیا) و کسب عنوان هفتمی این رقابت‎ها از سمت خود برکنار شد!