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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۰۷

پس از یکسال/

آدم برفی به خیابان های مشهد بازگشت

آدم برفی به خیابان های مشهد بازگشت

مشهد - خبرگزاری مهر: با سفید پوش شدن مشهد آدم برفی پس از یکسال به خیابانهای این شهر بازگشت.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، بارش برف که از صبح روز سه شنبه در این کلانشهر آغازشده است، علاوه برخوشحالی بزرگسالان، شادی و شعف خردسالان وکودکان این شهر را نیز به دنبال داشته است.

امروز صبح، در بعضی از خیابانهای این شهر، آدم برفی هایی به چشم می خورد که توسط کودکان و دانش آموزان، ساخته شده است.

همچنین برخی از کسبه این شهر، با ساخت آدم برفی های کوچک و بزرگ در جلوی درب مغازه های خود، مقدم اولین برف سنگین این شهر را گرامی داشتند.

مشهدی ها پس از یکسال، امروز صدای برف اندازها را در کوچه و خیابانها شنیدند.

این در حالی است که رحمت خدا، علاوه بر خلق جلوه های بدیع در این شهر و خوشحالی بی حد کشاورزان و باغداران، بازار "پارو فروشان" را نیز داغ کرد.

در مشهد حدود 10 سانتیمتر برف باریده است.
 

کد مطلب 1249674

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