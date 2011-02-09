آدم برفی به خیابان های مشهد بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، بارش برف که از صبح روز سه شنبه در این کلانشهر آغازشده است، علاوه برخوشحالی بزرگسالان، شادی و شعف خردسالان وکودکان این شهر را نیز به دنبال داشته است.

امروز صبح، در بعضی از خیابانهای این شهر، آدم برفی هایی به چشم می خورد که توسط کودکان و دانش آموزان، ساخته شده است.

همچنین برخی از کسبه این شهر، با ساخت آدم برفی های کوچک و بزرگ در جلوی درب مغازه های خود، مقدم اولین برف سنگین این شهر را گرامی داشتند.

مشهدی ها پس از یکسال، امروز صدای برف اندازها را در کوچه و خیابانها شنیدند.

این در حالی است که رحمت خدا، علاوه بر خلق جلوه های بدیع در این شهر و خوشحالی بی حد کشاورزان و باغداران، بازار "پارو فروشان" را نیز داغ کرد.

در مشهد حدود 10 سانتیمتر برف باریده است.

