  1. استانها
  2. اصفهان
۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۴۰

تیم فوتبال گیتی پسند اصفهان به تورنمنت مالزی دعوت شد

تیم فوتبال گیتی پسند اصفهان به تورنمنت مالزی دعوت شد

اصفهان - خبرگزاری مهر: تیم فوتبال گیتی پسند اصفهان به عنوان نماینده ایران راهی تورنمنت چهارجانبه فوتبال مالزی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، در پی نتایج درخشان اخیر تیم فوتبال گیتی پسند در رقابتهای لیگ دسته سوم فوتبال ایران، این تیم به عنوان نماینده شهر اصفهان راهی تورنمنت چهارجانبه کوالالامپور مالزی می شود.

کاروان 21 نفره تیم فوتبال گیتی پسند روز یکشنبه هفته آینده به مالزی می رود تا در رقابت با سه تیم از کشورهای استرالیا، مالزی و اندونزی شرکت کند.

این نخستین دوره از رقابتهای چهارجانبه کوالالامپور است که به عنوان شهرهای خواهرخوانده پایتخت مالزی از آن یاد می شود.

تیم فوتبال گیتی پسند در هشت بازی اخیر خود در لیگ دسته سوم فوتبال، صاحب هفت پیروزی و یک تساوی شده است و یکی از مدعیان اصلی صعود به لیگ دسته دوم فوتبال ایران شناخته می شود.

کد مطلب 1249676

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها