تیم فوتبال گیتی پسند اصفهان به تورنمنت مالزی دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، در پی نتایج درخشان اخیر تیم فوتبال گیتی پسند در رقابتهای لیگ دسته سوم فوتبال ایران، این تیم به عنوان نماینده شهر اصفهان راهی تورنمنت چهارجانبه کوالالامپور مالزی می شود .

کاروان 21 نفره تیم فوتبال گیتی پسند روز یکشنبه هفته آینده به مالزی می رود تا در رقابت با سه تیم از کشورهای استرالیا، مالزی و اندونزی شرکت کند .

این نخستین دوره از رقابتهای چهارجانبه کوالالامپور است که به عنوان شهرهای خواهرخوانده پایتخت مالزی از آن یاد می شود .