نمایشگاه دیجیتال آرت و نقاشی در نگارخانه شیرین

به گزارش خبرگزاری مهر، فروغ یاوری که فارغ التحصیل نقاشی از دانشگاه هنر است، پس از چند سال فعالیت در عرصه نقاشی فیگوراتیو، دو سالی است به دیجیتال آرت روی آورده و با خلق آثاری که مرز عکس و نقاشی را از میان برداشته، تلاش می‌کند مدیای نوظهوری را که روی کاغذ چاپ می‌شود، شکل دهد. یاوری در این نمایشگاه هشت تابلوی 70×100 ارائه می‌کند که پرتره‌هایی ترکیبی با معماری کهن ایرانی هستند.

نرگس هاشمی در این نمایشگاه چند تابلوی نقاشی از مجموعه "اَستون و قاجار" خود را ارائه می‌کند. این نمایشگاه تا چهارم اسفند دایر خواهد بود و علاقمندان می‌توانند هر روزغیر از دوشنبه‌ها از ساعت 11 تا 20 از این آثار در نگارخانه شیرین واقع در بلوار اندرزگو، خیابان سلیمی، باغ انجمن خوشنویسان دیدن کنند.