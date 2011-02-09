به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، عوض حیدرپور در جمع خبرنگاران اصفهانی با تاکید بر اینکه کارخانه فولاد دانیلی ایتالیا با همکاری و سرمایه‌گذاری کشور ایتالیا در منطقه شهرضا و در نزدیک شهرک رازی احداث می‌شود، بیان داشت: در حال حاضر با پیگیریهای انجام شده مصوبات راه‌اندازی این کارخانه را گرفته‌ایم.

وی با بیان اینکه با احداث این کارخانه دست واسطه‌ها در صنعت فولاد کوتاه می‌شود، تصریح کرد: هر کسی که قصد احداث کارخانه در استان اصفهان را داشته باشد باید به این کارخانه که محل ساخت ساخت کارخانه‌های فولاد است برای خرید وسال مورد نیاز مراجعه ‌کنند.

نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایجاد یک کارخانه با این مشخصات علاوه بر اینکه سبب ایجاد فضایی به دور از واسطه‌می‌شود عاملی برای مبارزه با فساد اقتصادی و رشوه‌گیری می‌شود.

وی با بیان اینکه بر راه‌اندازی کارخانه دانیلی ایران در منطقه شهرضا استان اصفهان تاکید داریم، افزود: در بازدید از اصفهان اعضای کارخانه دانیلی ایتالیا باور نداشتند که اصفهان دارای این همه سرمایه برای توسعه و پیشرفت باشد.

حیدرپور با اشاره به اینکه کسانی که از طرف این شرکت از اصفهان بازدید کردند گزارشی مبنی بر مطلوب و مناسب بودن استان اصفهان از هر نظر برای احداث این کارخانه را ارائه دادند، تصریح کرد: این موضوع در حالی بررسی می‌شود که کارشکنیهایی برای راه‌اندازی این کارخانه وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه پس از راه‌اندازی این کارخانه فولاد حتی شرکت فولادمبارکه نیز در صورت توسعه باید از کارخانه فولادسازی درخواست داشته باشد، افزود: همه فعالیت‌های ساخت و توسعه صنعت فولاد را به عهده خواهد گرفت.

میلیاردها تومان بدون فایده در ذوب آهن و فولادمبارکه صرف شد

نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حدود 10 سال پیش به منظور توسعه فولاد در اصفهان طرحی به نام شهید خرازی در فولاد و طرح سبا در ذوب آهن اصفهان آغاز به کار کردند، گفت: این در حالیست که حدود 800 میلیارد تومان برای هر کدام از این دو طرح صرف شد که تاکنون به نتیجه نرسیده است.

وی اظهار داشت: کارخانه‌ فولاد دانیلی که در شهرضا قصد افتتاح آن را داریم، کارخانه سازنده کارخانه‌های تولید فولاد محسوب می‌شود که به عنوان مثال برای طرح‌های توسعه‌ای ذوب آهن یا فولادمبارکه باید با این کارخانه قرارداد انعقاد شود.

تلاش می‌کنیم تا پایان سال جاری کلنگ کارخانه فولاد دانیلی زده شود

حیدرپور با اشاره به اینکه بالغ بر 500 نفر نیروی تحصیل کرده برای آموزش بیشتر و فعالیت در این کارخانه به کشور ایتالیا عزیمت خواهند کرد تا در این زمینه اطلاعات مکفی را دریافت کنند، ادامه داد: حوادث و درگیریهای اخیر در منطقه خاورمیانه سبب شده که شرکت دانیلی از اینکه کشور ایران را با دارا بودن شرایط امن انتخاب کرده احساس مطلوبی دارد.

وی میزان سرمایه‌گذاری برای این کارخانه فولادی را 100 میلیون یورو دانست و افزود: تلاش داریم تا قبل از عید نوروز مراسم کلنگ‌زنی این پروژه را داشته باشیم.

تا زمانی که در مجلسم جلوی مافیای فولاد را می‌گیرم

نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پس از راه‌اندازی کارخانه فولاد دانیلی بر عمق قراردادهای فولادی نظارت می‌کنیم، بیان داشت: این مسئله به منظور جلوگیری از مافیای فولاد خواهد بود.

وی ادامه داد: این جای تاسف دارد که آدم‌هایی در کشور ایران به نان شب محتاج است و آن موقع حق و حقوق یک قرارداد 50 میلیون دلار می‌شود.

حیدرپور با اشاره به اینکه برای ساخت این مجموعه یک زمین 30 هکتاری در نظر گرفته شده است، افزود: این کارخانه جزو صنایع پاک محسوب می‌شود و هیچ آلایندگی ندارد.

وی گفت: مواد مورد نیازی که تاکنون از کشورهای آلمان و ایتالیا وارد کشور می‌شد با احداث این کارخانه در خود کشور تولید می‌شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از سه هزار هکتار شهرک صنعتی در منطقه شهرضا وجود دارد، اظهار داشت: در این منطقه 700 واحد صنعتی راه‌اندازی شده است و بیش از 400 واحد نیز به بهره‌برداری رسیده است.

وی با اشاره به اینکه ایجاد این شهرکها سبب ایجاد اشتغال در منطقه شد، بیان داشت: در این راستا برای بالغ بر شش هزار نفر ایجاد اشتغال شده است.

حیدرپور با اشاره به اینکه با ابلاغ دولت منطقه ویژه اقتصادی نفت، گاز و پتروشمی در شهرضا راه‌اندازی خواهد شد، بیان داشت: دو هزار و 300 هکتار برای این منطقه اختصاص یافته و حدود 200 میلیارد تومان نیز برای زیرساخت‌های این شهرک هزنیه نیاز است.