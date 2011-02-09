پژوهش در ناجا نباید دکوری باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم با تاکید براینکه پژوهش در ناجا تنها دکور و ژست برای سازمان نیست، افزود: باید به بحث تحقیقات در نیروی انتظامی، به عنوان یک کار دکوری و تنها برای تشخص سازمان نگاه نکنیم هرچند تقویت بعد علمی در ناجا خود به خود منجر به تشخص برای سازمان می‌شود.

وی با اعلام اینکه نیروی انتظامی یک سازمان با سواد و دارای تشخص علمی است، افزود: باید ذهنیت گذشته مردم درباره پلیس را تغییر داد تا همه بدانند که نیروی انتظامی در حوزه تحقیقات و پژوهش افزایش 10 برابری داشته است.

به گفته وی، برنامه‌ای که نیروی انتظامی در بخش تحقیقات پشت سرگذاشته است که مرحله پرباری نیز بوده، بیشتر به بسترسازی و زیرساخت‌ها توجه شده است اما هم‌اکنون دیگر باید به توسعه عمقی و عرضی در بحث پژوهش و تحقیقات توجه شود.

احمدی مقدم با اشاره به اینکه تحقیقات باید پاسخگوی مسائل سازمان باشد، ادامه داد: ظرف 15 سال، کاهش آمار کشته‌شدگان تصادفات رانندگی از 25 هزار به 5 هزار نفر رسیده است.

وی با تاکید براینکه باید از ظرفیت‌های علمی موجود در سازمان استفاده کنیم، افزود: هیچ مسئله و مشکل سازمانی دیگر نباید از مسیر غیر تحقیقاتی حل شود بنابراین لازم است که نتایج کار در حوزه تحقیقات نیز ملموس و اثر بخش باشد یعنی بتوان از طریق آن مسائل سازمانی را حل کرد.