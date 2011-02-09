تقویت جنبه رقابتی جشنواره شعر فجر نقطه قوت آن است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی امیریاسفندقه گفت: قضاوت درباره روند این جشنواره کار دشواری است چون به طور کلی شعر از آن دست مقولات ظریف و حساسی است که هرگونه داوری در خصوص آن نیازمند تجربه متنی و بطنی است.
این شاعر اضافه کرد: تنها کسی از اوج و فرود شعر سر در میآورد که غرق در آن موج است و آنکه غرق است، نمیتواند حرف بزند. تنها میتوان گفت که اگر هر جشنوارهای نسبت به دوره پیشین موفق به دریافت شعرهای بهتری شده باشد، حتما رشد داشته است.
اسفندقه تقویت جنبه رقابتی این جشنواره را نقطه قوت آن دانست و متذکر شد: تنها نکته مهم این است که در حوزه رقابت، با شعر مثل کالا برخورد نشود؛ چون شعر دقیقا یک موجود زنده است و هر شبنمی در این بحر، صد بحر آتشین است.
وی با بیان اینکه در وادی شعر هیچگاه شاعری اول نیست، عنوان کرد: من به طور کلی اهل مسابقه نیستم و تنها با خودم رقابت میکنم و همیشه هم از خودم عقب میمانم، اما به عنوان یک شاعر از شرکت در جشنوارهای که جوانان یا پیران قوم در آن شرکت کرده باشند، باکی ندارم.
سراینده "کوار" داوری شعر را سختترین نوع قضاوت دانست و بیان کرد: بیگمان سلیقه داوران در این حوزه دخالت خواهد داشت، اما داوران این جشنواره آن قدر متوجه بودهاند و هستند که سلیقه خود را سلیقه معیار ندانند.
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