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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۵۵

چهارمین جشنواره فیلم پلیس تیرماه 90 برگزار می‌شود

چهارمین جشنواره فیلم پلیس با هدف جلب مشارکت سینماگران 11 تا 14 تیرماه 90 در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره از جشنواره با رویکرد "پلیس، سینما، پیشگیری" در تهران برگزار می‌شود. پس از علی سلطانی به عنوان دبیر این دوره از جشنواره از سوی فرمانده ناجا، دبیرخانه چهارمین جشنواره فیلم پلیس در محل خیابان شهید احمد قصیر، کوچه شهید حسن مقدم (چهارم) پلاک 28، طبقه اول، واحد چهار فعالیت خود را آغاز کرد.

علاقمندان می‌توانند آثار خود را در بخش‌های فیلم بلند، داستانی و کوتاه به دبیرخانه این دوره از جشنواره ارسال کنند. در حال حاضر علاقمندان می‌توانند برای ارتباط بیشتر با شماره تلفن‌های 88530642 و 8853643 تماس گرفته و نمابرهای خود را به شماره 88530644 ارسال کنند.

کد مطلب 1249685

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