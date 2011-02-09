ایجاد اولین پایگاه سیار امور مشترکین موبایل/ ارائه خدمات در مراسم ملی

ناصر قدیر کاشانی مدیرعامل شرکت خدمات اول در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه اندازی این پایگاه سیار گفت: این پایگاه سیار مربوط به امور مشترکان همراه اول است که توسط شرکت خدمات اول (سامانه 1868) و با سرمایه گذاری حدود 800 میلیون ریال طراحی و به بهره برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه این پایگاه همزمان با ایام الله دهه فجر و در راستای اصل مشتری مداری و سهولت دسترسی تمامی مشترکان به خدمات مورد نیاز در مراسم مذهبی و ملی و رویدادهای ورزشی طراحی و ساخته شده است اضافه کرد: این پایگاه مجهز به تمامی امکانات لازم برای ارائه خدمات مورد نیاز مشترکان اعم از تنظیم سند، تعویض سیم کارت، اصلاح و تغییر آدرس، وصل آبونمان، قطع و وصل شخصی مشترک، وصل اینترنت و فروش سیم کارتهای دائمی و اعتباری، فروش کارت شارژ و دیگر خدمات همراه اول است.

قدیرکاشانی در مورد کاربردهای پایگاه سیار امور مشترکان موبایل گفت: این پایگاه در راهپیمایی 22 بهمن ماه و روز قدس، نمازجمعه تهران در دانشگاه تهران، نماز عید فطر و عید قربان و نمایشگاه کتاب و نمایشگاه قرآن در مصلی تهران و روزهای عاشورا و تاسوعا و اربعین حسینی در بازار تهران دایر است. همچنین این پایگاه در تعطیلات نوروز در استانهای گیلان و مازندران، روز طبیعت در پارک سرخه حصار تهران، مراسم رحلت امام خمینی (ره) در مرقد مطهر حضرت امام و ایام ولادت امام رضا علیه السلام و ایام سوگواری این امام بزرگوار در مشهد مقدس دایر خواهد بود.

وی در همین رابطه ادامه داد: پایگاه سیار امور مشترکان موبایل در مراسم شبهای ماه مبارک رمضان در مسجد ارک تهران و کلیه مسابقات فوتبال در استادیوم آزادی تهران و جشنهای نیمه شعبان در مسجد مقدس جمکران دایر خواهد بود.

قدیرکاشانی با بیان اینکه در ایام و رویدادهای مذهبی و ملی به دلیل تعطیل بودن یا عدم دسترسی به مراکز ارائه خدمات همراه اول حضور این پایگاه ضروری به نظر می رسد خاطرنشان کرد: پایگاه سیار امور مشترکین همراه اول در تمامی این ایام حضور خواهد داشت.

قدیرکاشانی اضافه کرد: با توجه به استقبال مسئولان همراه اول از طرح پایگاه سیار امور مشترکان در آینده با تولید انبوه این محصول توسط شرکت خدمات اول، خدمات این پایگاه در فاز اول در مراکز استانها و در فاز دوم در کل کشور به مشترکان ارائه خواهد شد.