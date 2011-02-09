جنگ امروز ما با دشمنان در فضای ذهنی است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهدی مهدوی‌نژاد شامگاه سه‌شنبه در مراسم اختتامیه دومین جشنواره استانی وبلاگ نویسان بسیجی با عنوان حماسه نگاران بسیج و انقلاب اسلامی که در سالن همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه برگزار شد بیان داشت: جبهه امروزی تفاوت بسیار زیادی با جبهه دیروز دارد در جبهه‌های گذشته زمین، هوا و دریا به عنوان صحنه اصلی جنگ بشمار می‌رفت ولی امروزه فضای اصلی فکر و ذهن می‌باشد.



وی با اشاره به اینکه دشمنان فکر می‌کنند در این زمینه برگ برنده در دست آنها می‌باشد در صورتی که واقعیت غیر از این است، اضافه کرد: آنها فکر می‌کنند همه عرصه‌ها در دست آنهاست در صورتی که به ذهن‌ها و فکر‌ها آگاهی ندارند که نتیجه آن قیام تونس و مصر می‌شود.



فرمانده سپاه قم اظهار داشت: برگ برنده دست کسی است که حرف‌های تازه و نو برای گفتن داشته باشد در زمان گذشته حرف‌های تازه‌ای برای گفتن داشتیم که پیروز میدان بودیم و امروزه نیز توانمند‌تر از دشمنانمان هستیم در فضای جنگ نرم نیز دارای سابقه و ریشه دیرینه هستیم و اصالتی از جمله سخنان خداوند، آیات و احادیث داریم.



وی در پایان خاطرنشان کرد: ‌قم بیش از ۶ هزار شهید و ۱۱ هزار جانباز تقدیم انقلاب کرده است و به عنوان جایگاه بصیرت و بیداری در کشور و جهان شناخته شده است.



ورود به فضای مجازی بدون شناخت آسیب آور است



سردبیر فصل نامه فرهنگ پویا نیز در ادامه مراسم در سخنانی بیان داشت: در دنیای مجازی پنجره‌ای وجود ندارد و آنچه که در آن فضا انتقال یابد همه افراد شاهد و ناظر آن هستند و ورود به چنین فضایی بدون شناخت کافی می‌تواند مضرر و آسیب آور باشد.



حسن طاهری اظهار داشت: پیشنهادم اینست که بدون آشنایی و تسلط در این حوزه وارد نشوید که ظلمات است و آسیب‌های فراوانی را در بر دارد و آسیب‌های که بدون اطلاع وارد آن می‌شوید بیشتر از فواید آن است و فکر و دیدگاه شما یک تبادل ذهنی پیدا می‌کند.



وی اضافه کرد: در وبگردی و مراجعه به بعضی از وب‌ها بعد از مدتی سبب می‌شود همانطوری فکر کنید که وبلاگ نویس می‌خواهد.