800 پارک خودرو در گرگان احداث شد

ابراهیم کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان یادآور شد: تا فرهنگسازی در زمینه فرهنگ رانندگی انجام نگیرد ، اجرای فعالیتهای شهری تاثیر واقعی نخواهد داشت.

وی بخشی از مشکلات ترافیکی شهر را ناشی از عدم فرهنگسازی توسط متولیان و رعایت نکردن قوانین توسط مردم بیان کرد و افزود: باید فرهنگ ترافیک در زمینه رانندگی و اجرای صحیح آن ارتقاء یابد و اعمال قانون توسط ماموران انجام شود.

شهردار مرکز گلستان در ادامه سخنانش به احداث پارکینگ طبقاتی نعلبندان در پشت مسجد جامع شهر اشاره کرد و افزود: شهرداری گرگان برای رفع قسمتی از مشکلات ترافیکی به لحاظ پارک خودرو در کوچه ها و خیابانهای اطراف میدان

شهرداری به ساخت پارکینگ با ظرفیت 3500 پارک خودرو اقدام کرد که متاسفانه شهروندان گرگانی استقبال خوبی نکردند.

شهردار گرگان گفت: برای رفع معضل ترافیک ، بازگشایی و تعریض در 22 خیابان و معبر شهر را در دستور کار قرار دارد.

کریمی با اشاره به اینکه بازگشایی معابر و خیابانها یک کار پرحجم از لحاظ ریالی است افزود: تا پایان سال آینده 19 خیابان از مجموع 22 معبر در دست اقدام برای بازگشایی به بهره برداری می رسد.

وی در ادامه احداث پل مکانیزه عابر پیاده در ابتدای خیابان های پاسداران و شهدا منتهی به میدان شهرداری که در دو سمت آن (رفت به سمت بالا) بصورت پله برقی است، را یک کار موفق دانست.

وی افزود: استقبال عابران از پلهای مکانیزه خوب بوده تا جاییکه حدود 85 درصد مردم رعایت می کنند و از این پل هوایی استفاده می کنند.

وی گفت: در حال حاضر در بهترین شرایط 400 خودرو در آنجا پارک می شود.



وی از پیشرفت 70 درصدی احداث پارکینگ طبقاتی شالیکوبی در خیابان ولی عصر(عج) عدالت 17 خبر داد و افزود : کار ساخت این پارکینگ تا پنج ماه آینده به اتمام می رسد.