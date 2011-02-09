اشتباه چندباره فرماندار در عنوان ماهدشت / فرماندار: به مرور شهری می شوم

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، فرماندار ویژه شهرستان کرج که در آئین کلنگ زنی هنرستان فنی و حرفه ای مشحون شهر ماهدشت سخن می گفت، چندین بار از اسم "ماهشهر" به جای ماهدشت استفاده کرد.

وی اظهار داشت: اگر چه اصالتا کرجی هستم اما مدت 20 سال است که ساکن این شهرستان نبوده ام.

مهدی ایران نژاد خطاب به حضار که اشتباه لفظی وی را گوشزد کردند و عنوان شهر ماهدشت را به او یادآور شدند، گفت: انشاالله بنده نیز به مرور شهری خواهم شد!

فرماندار که در بخش دیگری از سخنانش درباره آموزش و پرورش سخن می گفت از جمعیت حاضر سئوال کرد: امروز تریبون یک معلم تاثیرگذاری بیشتری دارد یا شبکه های ماهواره ای مثل فارسی وان و... ؟

در این مراسم بانوانی با لباس های محلی از مهمانان پذیرایی کردند که این مراسم را شبیه مراسم های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرده بود.

فرماندار کرج در بخش دیگری از سخنانش پیرامون مشکلات فرهنگی که امروز در مدارس به چشم می خورد، گفت: دختر محجبه بعد سه ماه حضور در مدرسه "مانتویی" می شود.

ایران نژاد تصریح کرد: امروز توزیع مواد مخدر صنعتی مثل نقل و نبات شده است و از آنجا که بویی ندارد، صدایی را هم در نمی آورد.

این مسئول گفت: امروز در ماهدشت، مشکین دشت و محمدشهر 40 هزار دانش آموز مشغول تحصیل هستند حال آنکه آمار جمعیت دانش آموزی اکثر شهرستان های کشور حتی به 10هزار نفر نیز نمی رسد.