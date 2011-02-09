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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۰۰

حاشیه های یک مراسم؛

اشتباه چندباره فرماندار در عنوان ماهدشت / فرماندار: به مرور شهری می شوم

اشتباه چندباره فرماندار در عنوان ماهدشت / فرماندار: به مرور شهری می شوم

کرج - خبرگزاری مهر: فرماندار کرج در مراسم افتتاح و کلنگ زنی پروژه های عمرانی شهرهای تابعه کرج که شامگاه گذشته صورت گرفت چندین بار به جای عنوان شهر ماهدشت از شهر ماهشهر نام برد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، فرماندار ویژه شهرستان کرج که در آئین کلنگ زنی هنرستان فنی و حرفه ای  مشحون شهر ماهدشت سخن می گفت، چندین بار از اسم "ماهشهر" به جای ماهدشت استفاده کرد.

وی اظهار داشت: اگر چه اصالتا کرجی هستم اما مدت 20 سال است که ساکن این شهرستان نبوده ام.

مهدی ایران نژاد خطاب به حضار که اشتباه لفظی وی را گوشزد کردند و عنوان شهر ماهدشت را به او یادآور شدند، گفت: انشاالله  بنده نیز به مرور شهری خواهم شد!

فرماندار که در بخش دیگری از سخنانش درباره آموزش و پرورش سخن می گفت از جمعیت حاضر سئوال کرد: امروز تریبون یک معلم تاثیرگذاری بیشتری دارد یا شبکه های ماهواره ای مثل فارسی وان و... ؟

در این مراسم بانوانی با لباس های محلی از مهمانان پذیرایی کردند که این مراسم را شبیه مراسم های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرده بود.

فرماندار کرج در بخش دیگری از سخنانش پیرامون مشکلات فرهنگی که امروز در مدارس به چشم می خورد، گفت: دختر محجبه بعد سه ماه حضور در مدرسه "مانتویی" می شود.

ایران نژاد تصریح کرد: امروز توزیع مواد مخدر صنعتی مثل نقل و نبات شده است و از آنجا که بویی ندارد، صدایی را هم در نمی آورد.

این مسئول گفت: امروز در ماهدشت، مشکین دشت و محمدشهر 40 هزار دانش آموز مشغول تحصیل هستند حال آنکه آمار جمعیت دانش آموزی اکثر شهرستان های کشور حتی به 10هزار نفر نیز نمی رسد.

کد مطلب 1249699

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