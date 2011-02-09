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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۵۴

رده سنی 15 تا 17 سال/

مرحله مقدماتی مسابقات واترپلوی قهرمانی کشور پایان یافت

مرحله مقدماتی مسابقات واترپلوی قهرمانی کشور پایان یافت

مرحله مقدماتی مسابقات واترپلوی قهرمانی کشور رده سنی 15 تا 17 سال با برگزاری 12 دیدار و مشخص شدن تیم های صعود کننده به مرحله بعدی به پایان رسید.

به گزاش خبرگزاری مهر، در دومین روز هشتمین دوره رقابت های واترپلوی قهرمانی کشور رده سنی 15 تا 17 سال که حکم مسابقات انتخابی تیم ملی زیر 17 سال را نیز دارد روز گذشته 12 دیدار برگزار شد که طی آن تیم های تهران و کرمانشاه از گروه A، فارس و خوزستان از گروه B و زنجان و کهکیلویه از گروه C به عنوان تیم های اول و دوم گروه های خود به مرحله بعدی رقابت ها راه یافتند.

نتایج دومین روز مرحله مقدماتی به این شرح است:  
* تهران 13 –  اصفهان 4
* آذربایجان شرقی 3 – کرمانشاه 4
* هرمزگان 3 – خوزستان 9
* فارس 13 – مرکزی صفر
* گیلان 3 – کهکیلویه و بویراحمد 9
* زنجان 13 – البرز صفر
* تهران 11 – کرمانشاه 9
* اصفهان 10 – آذربایجان شرقی 4
* هرمزگان 6 – استان مرکزی 4
* خوزستان 6 – فارس 4
* گیلان 7 – البرز 5
* زنجان 12- کهکلویه و بویر احمد 7
کد مطلب 1249700

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