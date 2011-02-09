به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مرتضی یزدخواستی در نشست مطبوعاتی اظهار داشت: انتقال واحدهای ریختهگری که در سطح شهر وجود دارند یکی از برنامههای آتی شرکت شهرکهای صنعتی استان است که به منظور استقرار این واحدها یک شهرصنعتی مجزا در استان در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: واحدهایی میتوانند در این شهرکها حضور داشته باشند که جزو واحدهای صنعتی باشند و دارای جواز تاسیسی نیز باشند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان با بیان اینکه بسیاری از واحدهای ریحتهگری که در حال حاضر در خیابان امام خمینی (ره) استقرار دارند به دلیل نداشتن مجوز تاسیس نمیتوانند در شهرکهای صنعتی مستقر شوند، گفت: مادامی که این واحدها جواز تاسیس خود را به عنوان یک واحد صنعتی دریافت کنند میتوانند در این شهرکها مستقر شوند.
وی با اشاره به اینکه یکی از بازنگریهایی که در مورد احداث شهرکهای صنعتی شده، این است که از این پس شهرکهای صنعتی جدیدی از سوی دولت احداث نخواهد شد، افزود: با تصویب و اجرا یاین قانون از این پس احداث شهرکهای صنعتی تنها از سوی بخش خصوصی انجام خواهد شد.
یزدخواستی اظهار داشت: در صورتیکه تمکان واگذاری زمینی در شهرکهای صنعتی وجود داشته باشد بخش خصوصی میتواند با تاییدیه شرکت شهرکهای صنعتی استان جواز راهاندازی این شهرکها را دریافت کند.
وی با بیان اینکه دولت سعی کرده در هر شهرستان یک شهرک صنعتی نیز احداث کند، خاطرنشان کرد: به نظر ما برخلاف بسیاری از اظهارنظرها مسئله عدم استقبال از این شهرکها برای سرمایهگذاری مطرح نیست بلکه مسائل حاشیهای به دلیل وضعیتی که برخی شهرستانها دارند در استقبال از سرمایهگذاری از این شهرکها موضوعیت دارد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان گفت: در صنعت نساجی مشکلات در حد بحرانی نیست و در حال حاضر بسیاری از واحدهای نساجی استان توانستهاند طرحهای توسعهای خود را در واحدها اجرایی کنند.
وی با بیان اینکه به کارگری ماشینآلات فرسوده و تولید به روش غیرمکانیزه از جمله دلایلی است سبب بروز مشکلاتی در صنعت نساجی شده است، افزود: از جمله تدابیری که برای رفع مشکلات صنایع همزمان با اجرای قانون هدفمندی بارانهها در نظر گرفته شده است، ابلاغ قانون نوسازی و بهسازی برای پرداخت تسهیلات در قالب این قانون به واحدهای صنعتی بزرگ بوده است.
یزدخواستی اظهار داشت: جابهجایی صنایع استان به شرق از مصوبات هیئت دولت بوده است و این قانون در مورد صنایع اجرایی شده که از نظر طیست محیطی ناسازگار شناخته شدهاند.
وی با بیان اینکه در راستای اجرای طرحهای زیست محیطی در شهرکهای صنعتی برخی از واحدهای صنعتی استان زومبندی شدهاند، گفت: راهاندازی شهرک زیست فناوری، دفتر پایش زیست محیطی و توسعه فضای سبز از جمله برنامههای اجرایی در این طرح بوده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان اظهار داشت: ملاک 50 کیلومتری محدوده شهر برای احداث واحدهای صنعتی از میدان امام(ره) تعیین شده است و ملاک تشخیص آلاینده بودن یا نبودن یک واحد صنعتی تنها از سوی اداره خفظ محیط زیست استان اصفهان باید اجرایی شود و این وظیفه بر عهده شرکت شهرکهای صنعتی استان نیست.
وی ابا شاره به اینکه با اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها بسته حمایتی برای پشتیبانی از صنایع در نظر گرفته شده، خاطر نشان کرد: در این بسته برای صنایع کوچک تسهیلات خاصی اختصاص داده میشود که در راستای استفاده از تسهیلات صندوق ضمانت سرمایهگذاری دولت سالانه 20 میلیارد تومان در اختیار صندوق قرار میدهد.
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