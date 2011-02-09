شب گذشته رخ داد؛ حمله جنگنده های اف-16 اسرائیل به غزه/ زخمی شدن 8 فلسطینی

منابع امنیتی و بیمارستانی فلسطین از حملات جنگنده های اف-16 رژیم صهیونیستی به غزه و زخمی شدن 8 فلسطینی خبر دادند.