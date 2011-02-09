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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۴۸

شب گذشته رخ داد؛

حمله جنگنده های اف-16 اسرائیل به غزه/ زخمی شدن 8 فلسطینی

حمله جنگنده های اف-16 اسرائیل به غزه/ زخمی شدن 8 فلسطینی

منابع امنیتی و بیمارستانی فلسطین از حملات جنگنده های اف-16 رژیم صهیونیستی به غزه و زخمی شدن 8 فلسطینی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، جنگنده های اف 16 رژیم صهیونیستی شب گذشته در دو نوبت مناطق مختلف نوارغزه را بمباران کردند.

در این حملات کارگاهی در شمال نوارغزه بمباران شد که این امر آتش سوزی یک داروخانه وابسته به وزارت بهداشت دولت منتخب فلسطین در این منطقه را در پی داشت.

جنگنده های رژیم صهیونیستی همچنین محله "الزیتون" در شرق غزه و نیز پایگاه آموزشی وابسته به گردان های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی در شرق "خانیونس" واقع در جنوب غزه را بمباران کردند.

بنا بر اعلام منابع بیمارستانی فلسطین، این حملات منجر به زخمی شدن 8 فلسطینی از جمله دو زن شد.

کد مطلب 1249704

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