هوای امروز تهران سالم است

به گزارش خبرگزاری مهر، میانگین غلظت تمامی آلاینده ها به غیر از ایستگاههای اقدسیه، پارک ترافک پونک، دانشگاه علم و صنعت و شهرداری منطقه 15 به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در سایر ایستگاهها در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط سالم است.

همچنین گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی صاف، رشد ابر در ارتفاعات و گاهی وزش باد است. به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا به غیر از مناطق پر تردد و شلوغ در سایر نقاط شهر در شرایط سالم باقی بماند.



با این حال کارشناسان آلودگی هوا نسبت به وضعیت شرایط ناسالم در تهران هشدار داده و معتقدند افزایش علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری قلبی و ریوی، مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی و ریوی و افراد مسن از اثرات قرار گرفتن در هوای ناسالم است.



بنابراین به تمامی بیماران قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان توصیه شده از فعالیتهای طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.