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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۲۲

هوای امروز تهران سالم است

هوای امروز تهران سالم است

بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی، تا پیش از ظهر چهارشنبه بر میزان غلظت منوکسید کربن در تهران نسبت به روز گذشته کاسته و بر آلاینده ذرات معلق افزوده شده است اما شاخص کیفیت هوا در شرایط سالم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، میانگین غلظت تمامی آلاینده ها به غیر از ایستگاههای اقدسیه، پارک ترافک پونک، دانشگاه علم و صنعت و شهرداری منطقه 15 به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در سایر ایستگاهها در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط سالم است.

همچنین گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی صاف، رشد ابر در ارتفاعات و گاهی وزش باد است. به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا به غیر از مناطق پر تردد و شلوغ در سایر نقاط شهر در شرایط سالم باقی بماند.
 
با این حال کارشناسان آلودگی هوا نسبت به وضعیت شرایط ناسالم در تهران هشدار داده و معتقدند افزایش علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری قلبی و ریوی، مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی و ریوی و افراد مسن از اثرات قرار گرفتن در هوای ناسالم است.
 
بنابراین به تمامی بیماران قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان توصیه شده از فعالیتهای طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.
کد مطلب 1249705

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