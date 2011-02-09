شناسایی سه مورد گروه خونی نادر در چالوس

به گزارش خبرگزاری مهر، کامبیزکیا دلیری گفت: پس از خونگیری از سه نفر در شهرستان چالوس متوجه شدیم خون این افراد از نوع گروه خونی بمبئی (گروه خون‌های نادر در دنیا) است. یکی از این سه نفر مسافری از بوشهر، دیگری دانشجویی تهرانی مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد چالوس و سومی از اهالی چالوس است.

مسئول انتقال خون نوشهر و چالوس خاطر نشان کرد: از هر یک میلیون نفر چهار فرد دارای گروه خونی بمبئی هستند و احتمال می‌رود در کشور ما حدود 300 نفر دارای این گروه خونی باشند که تاکنون 14 نفر شناسایی شده اند.

کیا دلیری گفت: این نوع گروه خونی بیماری نیست ولی به دلیل خاص بودن آن لازم است ثبت شود تا برای درمان بهتر و سریع‌تر در مواقع اورژانسی، پزشک معالج از نوع گروه خونی آنان اطلاع داشته باشد.

وی گفت: این نوع گروه خونی در دنیا از طریق کشورهایی که در انجمن بین‌المللی خون‌های نادر عضو هستند در صورت نیاز مبادله می شود.