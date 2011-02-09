احتمال انتقال شرکت ملی مس ایران به ورزقان

این مقام مطلع به خبرنگار مهر گفت: انتقال شرکت ملی مس ایران از تهران در راستای سیاست تمرکز زدایی دولت صورت می گیرد و با توجه به فعالیت مجتمع عظیم مس سونگون در ورزقان و نیز سهم چشمگیر این مجتمع از مجموع تولیدات کنسانتره مس ایران احتمال انتقال شرکت ملی مس به ورزقان مطرح شده است.

وی با تاکید بر اینکه ورزقان پتانسیل و قابلیت لازم برای انتقال شرکت ملی مس ایران را داراست، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه معدن مس سونگون با 700 میلیون تن ذخیره زمین شناسی یکی از سه مجتمع بزرگ مس ایران محسوب می شود انتقال شرکت مزبور به ورزقان به مطالبه عمومی تبدیل شده است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: رایزنی های اولیه برای انتقال شرکت ملی مس ایران به ورزقان صورت گرفته و موافقت کلی دولت جلب شده است.

مجتمع مس سونگون ورزقان هم اکنون با تولید 150 هزار تن کنسانتره یکی از تولیدکننگان عمده این فراورده در کشور است که با اجرای طرح توسعه تغلیظ، این رقم به دو برابر یعنی 300 هزار تن خواهد رسید.

برابر اعلام مسئولان مجتمع مس سونگون طرح توسعه کنسانتره این مجتمع به همراه ایجاد کارخانه های ذوب، پالایشگاه و کارخانه تولید اسید تا سال 93 مورد بهره براری قرار خواهد گرفت.

شهرستان ورزقان با حدود50هزار نفر جمعیت در فاصله 75 کیلومتری شمال شرقی تبریز مرکز آذربایجان شرقی واقع شده است.