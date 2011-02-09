45 واحد صنعتی در استان سمنان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، عباس رستمی پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در سمنان گفت: این واحد ها با سرمایه گذاری بیش از 675 میلیارد ریال ایجاد شده است.

به گفته وی، با راه اندازی این واحدها یک هزار و 500 فرصت شغلی در استان سمنان ایجاد شده است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان سمنان اضافه کرد: استان سمنان در حال حاضر دارای یک هزار و 776 واحد تولیدی فعال است که در این واحدها قریب 42 نفر اشتغال به کار دارند.

وی ادامه داد: واحد های صنعتی استان سمنان در دهه فجر امسال در بخش های جمله صنایع کانی فلزی و غیرفلزی، شیمیایی و سلولزی، برق و الکترونیک ، تولید سیم و کابل، پودر لباسشوئی، گونی از جنس پلی پلیپن است.