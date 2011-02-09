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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۴۳

به مناسبت دهه فجر؛

45 واحد صنعتی در استان سمنان به بهره برداری رسید

45 واحد صنعتی در استان سمنان به بهره برداری رسید

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن استان سمنان گفت: 45 واحد تولیدی و صنعتی در استان سمنان به مناسبت دهه مبارک فجر به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، عباس رستمی پیش از  ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در سمنان گفت: این واحد ها با سرمایه گذاری بیش از 675 میلیارد ریال ایجاد شده است.

به گفته وی، با راه اندازی این واحدها یک هزار و 500 فرصت شغلی در استان سمنان ایجاد شده است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان سمنان اضافه کرد: استان سمنان در حال حاضر دارای یک هزار و 776 واحد تولیدی فعال است که در این واحدها قریب 42 نفر اشتغال به کار دارند.

وی ادامه داد: واحد های صنعتی استان سمنان در دهه فجر امسال در بخش های جمله صنایع کانی فلزی و غیرفلزی، شیمیایی و سلولزی، برق و الکترونیک، تولید سیم و کابل، پودر لباسشوئی، گونی از جنس پلی پلیپن است.

رستمی خاطرنشان کرد: استان سمنان از نظر سرمایه گذاری در صنعت در رتبه نوزدهم، از نظر تعداد واحد در رده چهاردهم و از نظر اشتغال در رده پانزدهم استانهای کشور قرار دارد.

کد مطلب 1249711

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