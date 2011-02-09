خودروها و موتورسیکلتهای متخلف البرز و تهران رفع توقیف می شوند

علیرضا اکبرشاهی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت:‌ به مناسبت گرامیداشت سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خودروها و موتورسیکلت هایی که مرتکب خلاف راهنمایی و رانندگی شده اند می توانند با مراجعه به معاونت راهنمایی و رانندگی استان نسبت به رفع توقیف وسایل نقلیه خود اقدام کنند.

وی افزود:‌ این طرح که جزئیات آن توسط معاونت راهنمایی و رانندگی تشریح شده است تنها مربوط به آن دسته از وسایل نقلیه ای است که مرتکب خلاف راهنمایی و رانندگی شده اند.

این مسئول با تاکید بر اینکه این طرح تا پایان 22 بهمن ادامه دارد، یادآور شد: رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از جمله نکات حائز اهمیتی است که باید بیش از پیش مورد توجه و عنایت شهروندان قرار گیرد تا بتواند با مشارکت توام پلیس و مردم نظم و امنیت را بر شهر و استان حاکم کند.

کشف 15 تن انواع مخدر طی 10 ماه گذشته

رئیس پلیس انتظامی استان تهران و البرز در ادامه کشف 15 تن و 118 کیلو گرم انواع مواد مخدر را بخشی از تلاش های پلیس طی 10 ماه گذشته عنوان کرد و گفت: در این راستا 84 باند بزرگ تهیه و توزیع مواد مخدر متلاشی شده و 22 قبضه سلاح کمری و 114 خودرو موتور سیکلت کشف و توقیف شده است.

وی افزود: طی این مدت در بخش جرائم مسلحانه نیز 20 درصد کاهش وجود داشته است.

اکبرشاهی همچنین کشف بیش از 366 میلیارد ریال کالای قاچاق با 500 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته، کاهش 19 درصدی در کاهش قتل و کشف 93 درصدی وقوع قتل، کشف 254 قبضه سلاح و جمع آوری 226 نفر از اراذل و اوباش شاخص در سطح دواستان البرز و تهران را از عمده ترین فعالیت های پلیس دواستان طی 10 ماه گذشته اعلام کرد.