مسابقات سیمولتانه قائم مقامی به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه سیمولتانه احسان قائم مقامی با 604 شطرنجباز که از ساعت 10:30 روز گذشته سه شنبه ر دانشگاه شهید بهشتی آغاز شده بود پس از گذشت بیش از 24 ساعت و ثبت رکورد جدیدی توسط وی امروز به پایان رسید.

قائم مقامی در این رقابت با انجام بیش از 55 کیلومتر پیاده روی صاحب 590 پیروزی شد. وی همچنین در 16 دیدار به نتیجه تساوی رضایت و نتیجه 8 دیدار را هم واگذار کرد. بدین ترتیب استاد بزرگ ملی‎پوش شطرنج کشورمان با کسب بیش از 90 درصد امتیازات لازم رکورددار مسابقات سیمولتانه شد تا نامش در کتاب رکوردداران جهان "گینس" ثبت شود.

پیش از این رکورد مسابقات سیمولتانه شطرنج در اختیار "آلیک گرشون" ، شطرنجباز اوکراینی الاصل اسرائیلی بود. وی اواخر ماه میلادی سال گذشته در رقابت با 523 شطرنجباز رکورد مسابقات سیمولتانه را که در اختیار مرتضی محجوب بود را شکست. محجوب استاد بزرگ شطرنج کشورمان است که سال گذشته در رقابت با 500 شطرنجباز رکورددار مسابقات سیمولتانه شطرنج شد.

از زمان آغاز رقابت احسان قائم مقامی با 604 شطرنجباز، نماینده فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) شاهد برگزاری این مسابقه بود. اولین حرکت استاد بزرگ کشورمان در این رقابت توسط علی سعیدلو، رئیس سازمان تربیت بدنی انجام شد.