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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۵۷

"دایی وانیا" و "مرغ دریایی" به زودی مهمان ایرانشهر می‌شوند

"دایی وانیا" و "مرغ دریایی" به زودی مهمان ایرانشهر می‌شوند

جدید‌ترین نمایش‌های گروه تئاتر "لیو" آخرین مراحل تمرین خود را پشت سر می‌گذارند و به زودی در سالن شماره‌ یک تماشاخانه‌ ایرانشهر روی صحنه می‌روند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "دایی وانیا" و "مرغ دریایی" از آثار آنتوان چخوف هر دو به کارگردانی و طراحی محمدحسن معجونی بلافاصله پس از جشنواره‌ تئاتر فجر به طور همزمان اجرا می‌شوند.

در نمایش "دایی وانیا" بازیگرانی چون‌ رضا بهبودی، مهدی کوشکی، آوا شریفی، سوگل قلاتیان، اشکان جنابی، هوتن شکیبا، میلاد شجره، رویا جاویدنیا و آرش مالمیر بازی می‌کنند. در این نمایش ساسان پیروز، مدیر پروژه است و مهدی چاکری، عسل اصفهانی و ملینا قدیمی به عنوان دستیاران کارگردان با حسن معجونی همکاری می‌کنند. رها شیرازی منشی صحنه‌ نمایش "دایی وانیا" است و موسیقی این نمایش را ماکان اشگواری ساخته است.

بازیگران نمایش "مرغ دریایی" عبارتند از آوا شریفی، سوگل قلاتیان، اشکان جنابی، میلاد شجره، مهرداد مصطفوی، حسام محمودی، مازیار سیدی، نفیسه زارع، آرش مالمیر، پانته‌آ میرفصیحی و داود پژمان‌فر. طراحی پوستر و بروشور این دو نمایش برعهده‌ صالح تسبیحی است و مانی لطفی‌زاده عکاسی این دو اجرا را بر عهده دارد.
 
گروه تئاتر "لیو" به زودی زمان و نحوه‌ رزرو و پیش‌فروش بلیت این دو نمایش را اعلام می‌کند.
کد مطلب 1249717

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