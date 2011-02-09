به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدشهاب‌الدین صدر روز چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در خصوص تبعات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در حوزه سلامت اعلام کرد: در کارشناسی‌های اولیه وزارت بهداشت عنوان شده بود که اجرای این قانون 40 تا 60 درصد بر هزینه‌های حوزه سلامت اثر می‌گذارد.

وی افزود: بدیهی است که برای سال آینده در کنار افزایش‌های معمول بحث تاثیرگذاری قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها در افزایش هزینه‌های بخش بهداشت و درمان در نظر گرفته شود.

صدر با عنوان این مطلب که معاون درمان وزارت بهداشت دو روز پیش اعلام کرد که هزینه‌های سلامت در بخش دولتی در سال آینده 40 درصد افزایش خواهد یافت، گفت: پیش‌بینی می‌شود همین میزان افزایش را در بخش خصوصی نیز پیش رو داشته باشیم.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ادامه داد: آنچه مسلم است دولت باید تدابیر لازم را برای حمایت از بخش دولتی و غیردولتی در حوزه سلامت به عمل آورد.

وی تصریح کرد: در صورتی که بخش خصوصی از این حمایت‌های محروم شود ارایه دهندگان خدمات در این بخش دچار آسیب می‌شوند و در نتیجه زمینه تخلف فراهم می‌شود.