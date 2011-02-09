سهمیه مسکن مهر سال آینده برازجان هزار واحد تعیین شد

علی مقاتلی در گفتگو با خبرنگار مهر در برازجان با بیان اینکه عملیات اجرایی آن بزودی آغاز خواهد شد، اظهار داشت: طرح مسکن مهر هم اکنون در برازجان فعال است و طبق برنامه ریزی انجام شده تا پایان شهریور 90 طرح تحویل متقاضیان می شود.

وی با اشاره به پرداخت تسهیلات به متقاضیان بافت های فرسوده شهر برازجان، اظهار داشت: متقاضیان در بافتهای فرسوده شهر برازجان و محله های قدیم نیز می توانند بدون محدودیت تسهیلات 20 میلیون تومانی دریافت کنند.