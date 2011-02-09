  1. استانها
  2. بوشهر
۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۵۵

سهمیه مسکن مهر سال آینده برازجان هزار واحد تعیین شد

سهمیه مسکن مهر سال آینده برازجان هزار واحد تعیین شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان بوشهر گفت: تعداد واحدهای مسکونی مهر برازجان در این شهر بیش از دو هزار واحد است که سهم برازجان در سال 90 هزار واحد تعیین شده است.

علی مقاتلی در گفتگو با خبرنگار مهر در برازجان با بیان اینکه عملیات اجرایی آن بزودی آغاز خواهد شد، اظهار داشت: طرح مسکن مهر هم اکنون در برازجان فعال است و طبق برنامه ریزی انجام شده تا پایان شهریور 90 طرح تحویل متقاضیان می شود.

وی با اشاره به پرداخت تسهیلات به متقاضیان بافت های فرسوده شهر برازجان، اظهار داشت: متقاضیان در بافتهای فرسوده شهر برازجان و محله های قدیم نیز می توانند بدون محدودیت تسهیلات 20 میلیون تومانی دریافت کنند.

مقاتلی در خصوص ودیعه مسکن نیز گفت: تسهیلاتی در قالب این ودیعه در اختیار متقاضیان قرار می گیرد که به زودی دستورالعمل آن ابلاغ می شود.

کد مطلب 1249724

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها