4 خواسته ملت مصر/ نظر اخوانی ها درباره روی کار آمدن البرادعی

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری تظاهرات ضد دولتی در مصر و درخواست مردم این کشور برای استعفای"حسنی مبارک"، یک هفته نامه آلمانی درباره قیام مردمی و اوضاع این کشور با "رشاد البیومی" یک رهبر ارشد سازمان اخوان المسلمین گفتگو کرد.

رشاد البیومی در پاسخ به این سوال که "آیا شاهد آغاز عصری جدید در مصر هستیم؟" گفت: پس از 30 سال ستمگری، فساد و دیکتاتوری در مصر، هم اکنون در مسیر جدیدی قرار گرفته ایم که به نوعی محل تقاطع دو جاده است.

وی افزود: سوال واقعی هم اکنون این است که آیا خواهان دموکراسی و احیای حقوق بشر در مصر بوده یا خواهان ادامه حکومت دیکتاتوری حسنی مبارک هستیم و این انقلاب مردمی تا زمانی که به خواسته هایمان برسیم، ادامه می یابد.

وی در پاسخ به این سوال که "خواسته های مردم مصر چیست؟" اظهار داشت: اول از همه رژیم دیکتاتوری در مصر باید تغییر کند و خواهان ایجاد دولتی جدید در این کشور هستیم.

رشاد البیومی افزود: دومین خواسته این است که انتخابات جدید در مصر برگزار شود. پارلمان در حال حاضر هیچ مشروعیتی ندارد و تنها با تقلب در انتخابات بر روی کار آمده است.

وی در ادامه اظهار داشت: تمام زندانی سیاسی باید فورا آزاد شوند و خواهان ایجاد عدالت در مصر هستیم و در نهایت آخرین خواسته ما تشکیل دولتی انتقالی در مصر است که در آن نمایندگانی از گروههای مخالف حضور دارند.

رشاد البیومی در پاسخ به این سوال که "آیا جنبش اخوان المسلمین "محمد البرادعی" دبیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی هسته ای را به عنوان یک نامزد در دولت انتقالی می پذیرد یا نه؟" گفت: خواسته ما همان درخواست تمام گروههای مخالف از جمله جوانان است.

وی افزود: بسیار زود است تا درباره حضور رهبران جدید در صحنه سیاست صحبت کنیم و مردم در ابتدا تصمیم می گیرند.

اظهارات رشاد البیومی در حالی مطرح می شود که حمدی حسن از رهبران اخوان المسلمین نیز تاکید کرده است چیزی به نام گفتگو وجود ندارد و مردم خواهان تحقق خواسته های مشخص شده از جمله کناره گیری مبارک هستند.