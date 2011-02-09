به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم به پاس خدمات کی اینچی میشیما فیلسوف ژاپنی برگزار می‌شود.

در این مراسم دکترای افتخاری دانشگاه آزاد برلین به این فیلسوف ژاپنی اهدا خواهد شد. میشیما از فیلسوفان فلسفه اجتماعی و فلسفه معاصر است.

او از متخصصان آرای هابرماس است و کتابهای زیادی درباره فلسفه آلمانی و نظریه انتقادی دارد. علاوه بر آرای هابرماس وی در زمینه آرای نیچه و والتر بنیامین نیز صاحب آثار متعدد است.

میشیما عضو شورای بین المللی مؤسسه تحقیقات اجتماعی فرانکفورت است. پیش از اعطای این نشان افتخاری به میشیما، هابرماس درباره او سخن خواهد گفت.