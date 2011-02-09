  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۵۹

هابرماس در دانشگاه برلین سخنرانی می‌کند

هابرماس در دانشگاه برلین سخنرانی می‌کند

یورگن هابرماس فیلسوف معاصر روز پنجشنبه 28 بهمن در دانشگاه آزاد برلین درباره فیلسوف ژاپنی کی اینچی میشیما سخنرانی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم به پاس خدمات کی اینچی میشیما فیلسوف ژاپنی برگزار می‌شود.

در این مراسم دکترای افتخاری دانشگاه آزاد برلین به این فیلسوف ژاپنی اهدا خواهد شد. میشیما از فیلسوفان فلسفه اجتماعی و فلسفه معاصر است.

او از متخصصان آرای هابرماس است و کتابهای زیادی درباره فلسفه آلمانی و نظریه انتقادی دارد. علاوه بر آرای هابرماس وی در زمینه آرای نیچه و والتر بنیامین نیز صاحب آثار متعدد است.

میشیما عضو شورای بین المللی مؤسسه تحقیقات اجتماعی فرانکفورت است. پیش از اعطای این نشان افتخاری به میشیما، هابرماس درباره او سخن خواهد گفت.

کد مطلب 1249729

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها