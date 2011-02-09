مسیرهای راهپیمایی 22 بهمن شهرستانهای تهران اعلام شد

حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین، با دعوت از آحاد مردم مؤمن و انقلابی شهرستانهای استان تهران جهت حضور در راهپیمایی این روز بزرگ، گفت: مردم شهید پرور ایران اسلامی در 22 بهمن حماسه ای دیگر خلق خواهند کرد.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین در ادامه با بیان مسیرهای راهپیمایی افزود: در ورامین از مسجد صاحب الزمان(عج) به سوی میدان امام حسین(ع)، خیابان شهید بهشتی به سوی میدان امام خمینی(ره) حرکت نموده و سخنران مراسم نیز سردار افشار معاون وزیر کشور خواهد بود.

وی ادامه داد: در شهرستان ری، راهپیمایان مسیر حسین آباد، مقابل بی بی زبیده به سوی سه راه ورامین، میدان اصلی شهرری، میدان حرم، مصلای نماز جمعه را طی نموده و سخنران مراسم، حجت الاسلام و المسلمین تقوی ریاست شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور است.

دبیر هماهنگ کننده شهرستانهای استان تهران در مورد دماوند گفت: در این شهر، از میدان امام خمینی(ره) به سوی مصلای نماز جمعه با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر علوی، نماینده مجلس خبرگان رهبری راهپیمایی صورت خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در اسلامشهر، از ناحیه مقاومت سید الشهدا(ع)، بلوار آیت ا... سعیدی، خیابان تختی به سوی مصلای نماز جمعه با سخنرانی حجت الاسلام سالک، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز تهران راهپیمایی برگزار می شود.

محمودی افزود: در پاکدشت، میدان آزادگان، به سوی مصلای نماز جمعه با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین لزومی امام جمعه محترم این شهر و در شهریار خیابان انقلاب، میدان امام خمینی(ره)، خیابان ولیعصر(عج) به سوی مصلای نماز جمعه با سخنرانی حجت الاسلام مسعود پور، مشاور سیاسی ریاست جمهور این راهپیمایی برگزار خواهد شد.

وی بیان داشت: راهپیمایی رباط کریم از مقابل شهرداری، به سوی مصلای امام خمینی(ره) با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مداح، نماینده ولی فقیه در پدافند هوایی کشور برگزار خواهد شد.

این مسئول در پایان مسیرهای بخش های مختلف شهرستان ورامین را این چنین اعلام کرد: شهرستان پیشوا از مسجد امام خمینی(ره) به سوی صحن مطهر امامزاده جعفر(ع) پیشوا؛ قرچک از مسجد جامع به سوی اداره گاز، سپس مصلای نماز جمعه؛ جوادآباد، از میدان ایثار، به سوی مسجد اعظم و خیرآباد، از حوزه مقاومت بسیج به سوی مسجد جامع خیرآباد خواهد بود.