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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۲۲

ادبیات انقلاب نیاز به تالیف کتاب های پژوهشی دارد

ادبیات انقلاب نیاز به تالیف کتاب های پژوهشی دارد

مشهد - خبرگزاری مهر: دبیر جشنواره شعر فجر نیشابور گفت: ادبیات انقلاب اسلامی نیاز به چاپ کتب تحقیقی و پژوهشی فراوان دارد که در این عرصه هنوز تا ایده آل های لازم فاصله داریم.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد پروانه، سه شنبه شب در آیین اختتامیه جشنواره شعر فجر، اظهار داشت: انقلاب شکوهمند اسلامی ایران باعث تحولات بنیادین در حوزه ادبیات شد.

دبیر شورای شعر نیشابور، درباره اهداف انقلاب گفت: هدف اول رساندن پیام انقلاب با زبان هنر به تمام ایرانیان و جهانیان بود و دومین پیام این بود که وقایع، اخبار و مفاهیم والای انقلاب اسلامی را با زبان شعر در تاریخ به ثبت رساند.

سخنگوی هیئت داوران جشنواره نیز اعلام کرد: این جشنواره با اقبال بی نظیر شاعران مواجه شد که 158 اثر از 40  شاعر شهرهای مشهد - نیشابور - بردسکن - کاشمر و شهرهای اقماری به دست ما رسید.

وی افزود: پس از داوری توسط زهرا باقری، سینا زرعی و محمد ابراهیم لگزیان در دو بخش مناسبتی و آزاد 10 نفر شاعر برتر انتخاب شدند.

محمد ابراهیم لگزیان افزود: در بخش مناسبتی، مسعود نظری فرد، نرگس سادات اکرامی، الهام معتمدی، سید کمال موسوی و عفت خادمی و در بخش آزاد، رشید عمارلو، حسن توزنده جانی، فاطمه سوقندی، مهتاب یغما و الهام دیداریان انتخاب شدند.

در این مراسم جمعی از شاعران پیشکسوت به شعر خوانی پرداختند و از برگزیدگان تجلیل شد.

کد مطلب 1249735

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