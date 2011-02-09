ادبیات انقلاب نیاز به تالیف کتاب های پژوهشی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد پروانه، سه شنبه شب در آیین اختتامیه جشنواره شعر فجر، اظهار داشت: انقلاب شکوهمند اسلامی ایران باعث تحولات بنیادین در حوزه ادبیات شد.

دبیر شورای شعر نیشابور، درباره اهداف انقلاب گفت: هدف اول رساندن پیام انقلاب با زبان هنر به تمام ایرانیان و جهانیان بود و دومین پیام این بود که وقایع، اخبار و مفاهیم والای انقلاب اسلامی را با زبان شعر در تاریخ به ثبت رساند.

سخنگوی هیئت داوران جشنواره نیز اعلام کرد: این جشنواره با اقبال بی نظیر شاعران مواجه شد که 158 اثر از 40 شاعر شهرهای مشهد - نیشابور - بردسکن - کاشمر و شهرهای اقماری به دست ما رسید.

وی افزود: پس از داوری توسط زهرا باقری، سینا زرعی و محمد ابراهیم لگزیان در دو بخش مناسبتی و آزاد 10 نفر شاعر برتر انتخاب شدند.

محمد ابراهیم لگزیان افزود: در بخش مناسبتی، مسعود نظری فرد، نرگس سادات اکرامی، الهام معتمدی، سید کمال موسوی و عفت خادمی و در بخش آزاد، رشید عمارلو، حسن توزنده جانی، فاطمه سوقندی، مهتاب یغما و الهام دیداریان انتخاب شدند.

در این مراسم جمعی از شاعران پیشکسوت به شعر خوانی پرداختند و از برگزیدگان تجلیل شد.