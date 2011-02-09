چهار ماهواره ایرانی در نوبت پرتاب/ در سدسازی و توربین سازی خودکفا شدیم

سعید سهراب پور در گفتگو با خبرنگار مهر در آستانه سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی درباره دستاوردهای علمی دانشگاهها گفت: در حال حاضر سه دانشگاه صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر و علم و صنعت ایران در حال کار بر روی ماهواره هستند و ماهواره‌های محصول این سه دانشگاه سال آینده پرتاب می شوند.

وی گفت: ماهواره دانشگاه صنعتی شریف پیشرفت خیلی خوبی دارد و احتمال می رود سال آینده آماده پرتاب شود.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان افزود: ماهواره ای نیز چند سال پیش در کشور ساخته شد و قرار بود آن را پرتاب کنند اما به دلیل تحریم موفق به پرتاب آن نشدیم. اما هم اکنون کشور در تکنولوژی ماهواره‌ بر به توانایی بسیار بالایی دست یافته است.

وی ادامه داد: همین روزها یکی از این ماهواره‌های ساخت کشور پرتاب می شوند. ماهواره‌ای که چندی پیش پرتاب شد سه یا چهار ماه بیشتر بالا نبود اما این ماهواره‌هایی که یکی از آنها به زودی در قبل یا بعد از نوروز 90 پرتاب می‌شود در حد 5/1 تا 2 سال بالا می‌ماند و عکس و اطلاعات ارسال می‌کند. ماهواره‌های جدیدمان هر چند کوچک هستند اما قابلیت ارسال اطلاعات و عکسبرداری و ارسال آنها را دارند.

رئیس سابق دانشگاه صنعتی شریف خاطرنشان کرد: مسئله مهم کشور در زمینه ماهواره این بود که نمی‌توانستیم آن را پرتاب کنیم. امیدواریم به زودی و در روزی که ممکن است قبل از نوروز 89 یا پس از آن باشد این ماهواره را پرتاب کنیم.

سهراب پور در توضیح بیشتر درباره جزئیات این ماهواره‌ها به مهر گفت: چهار ماهواره در سازمان فضایی یا دانشگاهها ساخته شده که برخی آماده پرتاب هستند. قرار است اوایل سال 90 یکی از این ماهواره‌ها پرتاب شوند.

وی در ادامه به نفوذ دستاوردهای علمی جمهوری اسلامی به حوزه کاربرد و صنعت اشاره کرد و گفت: پس از انقلاب اسلامی در حوزه فعالیت های علمی، اجرایی و در حوزه کاربردی و صنعتی فعالیت های خیلی خوبی در کشور انجام شده که خیلی بی سابقه بوده است که یکی از آنها خودکفایی در صنعت سدسازی بوده که این دستاورد مهندسان ایرانی است. سدهای کرج، دز و جاجرود از جمله سدهایی هستند که خارجی ها ساخته اند اما امروز سدسازی در ایران بومی شده است. همچنین در پروژه های سدسازی در خارج کشور نیز توانایی داریم.

سهراب پور افزود: جمهوری اسلامی ایران توانسته در زمینه طراحی کامل توربین‌های آبی نیز خودکفا شود چرا که پیش از این طراحی توربین‌های آبی را خارجی‌ها انجام می‌دادند اما در حال حاضر نه تنها طراحی کامل این توربین‌ها در داخل کشور انجام می‌شود بلکه توانایی ساخت توربین‌ها را نیز پیدا کرده‌ایم و همه مراحل از طراحی تا نصب توربین‌های آبی در داخل کشور انجام می‌شود.