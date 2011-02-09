استقلال - پرسپولیس ششم فروردین 90 / برنامه چهار هفته از مسابقات لیگ

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی سازمان لیگ برتر برنامه‌ هفته‌های بیست و چهارم تا بیست و هشتم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر اعلام شد:

هفته بیست و چهارم لیگ برتر: (گرامیداشت یاد و خاطره شهید سرلشگرپاسدار حاج حسین خرازی و شهدای عملیات خیبر)

پنجشنبه 5/12/89

* سپاهان اصفهان - استقلال تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* صبای قم - ذوب آهن اصفهان، ساعت 16:15، ورزشگاه یادگار امام(ره) قم

جمعه 6/12/89

* راه آهن شهرری - شاهین بوشهر، ساعت 15:15، ورزشگاه اکباتان

* مس کرمان - نفت تهران، ، ساعت 16، ورزشگاه شهد باهنر کرمان

* سایپا البرز - پاس همدان، ساعت 16:15، ورزشگاه انقلاب کرج

* پیکان قزوین - شهرداری تبریز، ساعت 16:15، ورزشگاه رجایی قزوین

* تراکتورسازی - استیل آذین، ساعت 16:15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* صنعت نفت آبادان - ملوان بندرانزلی، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی آبادان

* پرسپولیس - فولاد خوزستان، ساعت 17:15، ورزشگاه آزادی تهران

هفته بیست و پنجم(نکوداشت شهدای جنگ جمل و گرامیداشت هفته درختکاری)

جمعه 13/12/89

* ملوان بندرانزلی - راه آهن شهرری، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی انزلی

* استیل آذین - صبای قم، ساعت 16:15، ورزشگاه دستگردی تهران

* شاهین بوشهر - سایپا البرز، ساعت 16:15، ورزشگاه بهشتی بوشهر

* فولاد خوزستان - صنعت نفت آبادان، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی اهواز

شنبه 14/12/89

* نفت تهران - پیکان قزوین، ساعت 15:30، ورزشگاه دستگردی تهران

* ذوب آهن اصفهان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15:30، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

یکشنبه 15/12/89

* شهرداری تبریز - سپاهان اصفهان، ، ساعت 16:15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* پاس همدان - پرسپولیس، ، ساعت 16:15، ورزشگاه قدس همدان

* استقلال تهران - مس کرمان، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی

هفته بیست و ششم(گرامیداشت ولادت امام حسن عسکری(ع) و نکوداشت روز طی الاض آن حضرت از سامرا به گرگان)

پنجشنبه 19/12/89

* راه آهن شهرری - ذوب آهن اصفهان، ، ساعت 15:30، ورزشگاه راه آهن اکباتان

* سپاهان اصفهان - نفت تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

* سایپا البرز - استقلال تهران، ساعت 17:30، ورزشگاه انقلاب کرج

جمعه 20/12/89

* پرسپولیس - شهرداری تبریز، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی

* پیکان قزوین - فولاد خوزستان، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید رجایی قزوین

* تراکتورسازی تبریز - مس کرمان، ساعت 16:15، ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز

* نفت آبادان - استیل آذین، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی آبادان

* شاهین بوشهر - ملوان بندرانزلی، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* صبای قم - پاس همدان، ساعت 16:15، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

هفته بیست و هفتم(تکریم قیام مختار به خونخواهی اما حسین (ع) و نکوداشت سال جدید وعید سعید نوروز)

جمعه 27/12/89

* مس کرمان - پیکان قزوین، ساعت 16:30، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

* پاس همدان- نفت آبادان، ساعت 16:30، ورزشگاه قدس همدان

شهرداری تبریز - سایپا البرز، ، ساعت 16:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* نفت تهران - تراکتورسازی تبریز، ساعت 16:30، ورزشگاه شهید دستگردی-تهران

* فولاد خوزستان - راه آهن شهرری، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی اهواز

یکشنبه 29/12/89

* استیل آذین - سپاهان اصفهان، ساعت 15:30، ورزشگاه شهید دستگردی

* ملوان بندرانزلی - پرسپولیس، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی انزلی

* ذوب آهن اصفهان - شاهین بوشهر، ساعت 16:30، ورزشگاه فولاد شهر

* استقلال تهران - صبای قم، ساعت 17:40، ورزشگاه آزادی

هفته بیست و هشتم (گرامیداشت وفات جناب موسی مبرقع فرزند امام جواد(ع) و تکریم سالروز همه‌پرسی جمهوری اسلامی ایران)

شنبه 6/1/90

* پرسپولیس - استقلال تهران، ساعت 17، ورزشگاه آزادی تهران

پنجشنبه 11/1/90

* سایپا البرز - استیل آذین، ساعت 17، ورزشگاه انقلاب کرج

* راه آهن شهرری - شهرداری تبریز، ساعت 17، ورزشگاه راه آهن تهران

* صبای قم - نفت تهران، ساعت 17، ورزشگاه یادگار امام(ره) قم

* سپاهان اصفهان - پیکان قزوین، ساعت 17، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

* تراکتورسازی تبریز - فولاد خوزستان، ساعت 17، ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز

* شاهین بوشهر - پاس همدان ، ساعت 17، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* نفت آبادان - مس کرمان، ساعت 17، ورزشگاه تختی آبادان

جمعه 12/1/90

* ملوان بندرانزلی - ذوب آهن اصفهان ، ساعت 17، ورزشگاه تختی انزلی

همچنین طبق اعلام سازمان لیگ زمان تنها دیدار معوقه دور رفت از دهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر به شرح زیر است:

شنبه 6/1/90

* سپاهان اصفهان - نفت آبادان، ساعت 17، معوقه از هفته پانزدهم لیگ برتر، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان