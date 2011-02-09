استقلال - پرسپولیس ششم فروردین 90 / برنامه چهار هفته از مسابقات لیگ

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی سازمان لیگ برتر برنامه هفتههای بیست و چهارم تا بیست و هشتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر اعلام شد:
هفته بیست و چهارم لیگ برتر: (گرامیداشت یاد و خاطره شهید سرلشگرپاسدار حاج حسین خرازی و شهدای عملیات خیبر)
پنجشنبه 5/12/89
* سپاهان اصفهان - استقلال تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
* صبای قم - ذوب آهن اصفهان، ساعت 16:15، ورزشگاه یادگار امام(ره) قم
جمعه 6/12/89
* راه آهن شهرری - شاهین بوشهر، ساعت 15:15، ورزشگاه اکباتان
* مس کرمان - نفت تهران، ، ساعت 16، ورزشگاه شهد باهنر کرمان
* سایپا البرز - پاس همدان، ساعت 16:15، ورزشگاه انقلاب کرج
* پیکان قزوین - شهرداری تبریز، ساعت 16:15، ورزشگاه رجایی قزوین
* تراکتورسازی - استیل آذین، ساعت 16:15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
* صنعت نفت آبادان - ملوان بندرانزلی، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی آبادان
* پرسپولیس - فولاد خوزستان، ساعت 17:15، ورزشگاه آزادی تهران
هفته بیست و پنجم(نکوداشت شهدای جنگ جمل و گرامیداشت هفته درختکاری)
جمعه 13/12/89
* ملوان بندرانزلی - راه آهن شهرری، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی انزلی
* استیل آذین - صبای قم، ساعت 16:15، ورزشگاه دستگردی تهران
* شاهین بوشهر - سایپا البرز، ساعت 16:15، ورزشگاه بهشتی بوشهر
* فولاد خوزستان - صنعت نفت آبادان، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی اهواز
شنبه 14/12/89
* نفت تهران - پیکان قزوین، ساعت 15:30، ورزشگاه دستگردی تهران
* ذوب آهن اصفهان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15:30، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
یکشنبه 15/12/89
* شهرداری تبریز - سپاهان اصفهان، ، ساعت 16:15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
* پاس همدان - پرسپولیس، ، ساعت 16:15، ورزشگاه قدس همدان
* استقلال تهران - مس کرمان، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی
هفته بیست و ششم(گرامیداشت ولادت امام حسن عسکری(ع) و نکوداشت روز طی الاض آن حضرت از سامرا به گرگان)
پنجشنبه 19/12/89
* راه آهن شهرری - ذوب آهن اصفهان، ، ساعت 15:30، ورزشگاه راه آهن اکباتان
* سپاهان اصفهان - نفت تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
* سایپا البرز - استقلال تهران، ساعت 17:30، ورزشگاه انقلاب کرج
جمعه 20/12/89
* پرسپولیس - شهرداری تبریز، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی
* پیکان قزوین - فولاد خوزستان، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید رجایی قزوین
* تراکتورسازی تبریز - مس کرمان، ساعت 16:15، ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز
* نفت آبادان - استیل آذین، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی آبادان
* شاهین بوشهر - ملوان بندرانزلی، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
* صبای قم - پاس همدان، ساعت 16:15، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
هفته بیست و هفتم(تکریم قیام مختار به خونخواهی اما حسین (ع) و نکوداشت سال جدید وعید سعید نوروز)
جمعه 27/12/89
* مس کرمان - پیکان قزوین، ساعت 16:30، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
* پاس همدان- نفت آبادان، ساعت 16:30، ورزشگاه قدس همدان
شهرداری تبریز - سایپا البرز، ، ساعت 16:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
* نفت تهران - تراکتورسازی تبریز، ساعت 16:30، ورزشگاه شهید دستگردی-تهران
* فولاد خوزستان - راه آهن شهرری، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی اهواز
یکشنبه 29/12/89
* استیل آذین - سپاهان اصفهان، ساعت 15:30، ورزشگاه شهید دستگردی
* ملوان بندرانزلی - پرسپولیس، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی انزلی
* ذوب آهن اصفهان - شاهین بوشهر، ساعت 16:30، ورزشگاه فولاد شهر
* استقلال تهران - صبای قم، ساعت 17:40، ورزشگاه آزادی
هفته بیست و هشتم (گرامیداشت وفات جناب موسی مبرقع فرزند امام جواد(ع) و تکریم سالروز همهپرسی جمهوری اسلامی ایران)
شنبه 6/1/90
* پرسپولیس - استقلال تهران، ساعت 17، ورزشگاه آزادی تهران
پنجشنبه 11/1/90
* سایپا البرز - استیل آذین، ساعت 17، ورزشگاه انقلاب کرج
* راه آهن شهرری - شهرداری تبریز، ساعت 17، ورزشگاه راه آهن تهران
* صبای قم - نفت تهران، ساعت 17، ورزشگاه یادگار امام(ره) قم
* سپاهان اصفهان - پیکان قزوین، ساعت 17، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
* تراکتورسازی تبریز - فولاد خوزستان، ساعت 17، ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز
* شاهین بوشهر - پاس همدان ، ساعت 17، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
* نفت آبادان - مس کرمان، ساعت 17، ورزشگاه تختی آبادان
جمعه 12/1/90
* ملوان بندرانزلی - ذوب آهن اصفهان ، ساعت 17، ورزشگاه تختی انزلی
همچنین طبق اعلام سازمان لیگ زمان تنها دیدار معوقه دور رفت از دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر به شرح زیر است:
شنبه 6/1/90
* سپاهان اصفهان - نفت آبادان، ساعت 17، معوقه از هفته پانزدهم لیگ برتر، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
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