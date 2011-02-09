وزیر نفت دستور قطع گاز مشترکان پرمصرف دولتی را صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمسعود میرکاظمی با ابلاغ بخشنامه رئیس جمهور مبنی بر صرفه جویی در مصرف انرژی در وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری های سراسر کشور، بر صرفه جویی هر چه بیشتر و رعایت مفاد بخشنامه به صورت کامل در تمامی ساختمانهای دولتی تاکید کرده است.

بر اساس این بخشنامه وزیر نفت، تمامی دستگاههای دولتی در صورت لزوم به استثنا مواقعی که کارکنان با تایید مدیران ذیربط بعد از ساعات اداری یا ایام تعطیل مشغول به انجام اضافه کاری می باشند باید حداکثر یک ساعت قبل از شروع وقت اداری رسمی سامانه های ایجاد گرما را روشن کرده و حداقل یک ساعت قبل از پایان وقت اداری خاموش کنند.

مطابق با این دستورالعمل جدید درجه حرارت اتاقهای کار در محدوده 18 تا 21 درجه سانتیگراد (دمای رفاه) و راهروها و فضاهای عمومی سر پوشیده روی 18 درجه سانتیگراد تنظیم شود.

وزیر نفت در ادامه این بخشنامه با اشاره به اینکه بر اساس مصوبات قانونی گازبهای اماکن و تاسیسات دولتی به ازای هر متر مکعب یک هزار ریال محاسبه می شود، اعلام کرده است: هرگونه صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی منجر به کاهش قابل توجه هزینه های جاری دستگاههای مختلف دولتی خواهد شد.

این عضو کابینه دولت همچنین به تمامی شرکتهای گاز استانی در سراسر کشور ابلاغ کرده تا بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت کافی داشته و در صورت تخطی مشترکان گاز طبیعی نسبت به قطع گاز اقدام کنند.

در همین حال مقرر شده است که تیم های نظارت و بازرسی شرکت ملی گاز ایران در استانهای سراسر کشور به صورت سرزده و نامحسوس از تمامی ادارات و سازمانهای دولتی بازید به عمل آورند.



جواد اوجی مدیر عامل شرکت ملی گاز هم با اعلام اینکه با اسراف و مصرف بی رویه گاز در ادارات و سازمانهای دولتی به شدت برخورد خواهد شد به خبرنگار مهر گفته بود: تاکنون نیز اخطاریه هایی به برخی از سازمانهای دولتی ارائه شده که در صورت عدم رعایت الگوهای مصرف قطعا گاز این واحدها قطع خواهد شد.



معاون وزیر نفت با بیان اینکه قطع گاز مشترکان پرمصرف دولتی در مرحله اول 48 ساعته خواهد بود، در خصوص برخورد با مشترکان پر مصرف خانگی و تجاری، بیان کرد: با توجه به افزایش تعرفه گازبهای مشترکان خانگی قطعا افزایش مصرف منجر به بالارفتن هزینه های گاز مصرفی خانوار خواهد شد.



خبرگزاری مهر 26 دی ماه سالجاری با انتشار گزارشی اعلام کرده بود: در حال حاضر دستور العملی در سطح دولت در حال تدوین است که به زودی این دستور العمل توسط معاون اول رئیس جمهور به تمامی دستگاههای دولتی ابلاغ خواهد شد.



مطابق با این دستور جدید تمامی دستگاه‌های دولتی باید نسبت به کاهش مصرف گاز و رعایت الگوهای تعیین شده برای به حداقل رساندن اتلاف این حامل انرژی اقدام کنند.