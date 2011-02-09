به گزارش خبرگزاری مهر، این نویسنده عنوان کرد: معمولا جشنوارهها با صرف هزینه و مبالغ بسیار بالایی برگزار میشوند و در رسیدن به اهداف خود چندان توفیق نمییابند، اما جشنواره "شهید غنیپور" ساده برگزار میشود و به اهداف خود رسیده است.
وی خصوصیت اصلی ادبیات داستانی دهه 60 را شتابزدگی دانست و اضافه کرد: در آن دوره به تبع حوادث و جریانهای اجتماعی و ملی، ادبیات ما خصلت شعاری، تاییدی و احساساتی داشت.
زنوزی جلالی با اشاره به روانشناسی آدمها و تیپهای ادبیات انقلاب عنوان کرد: نویسنده نباید با معرفی تیپهای کلی و شناخته شده از نفوذ در جان و روان شخصیتها باز بماند؛ هر شخصیتی برای خود جنبههای منحصر به فردی دارد که باید شناخته شود.
وی اظهار داشت: انتظار ما این است که ادبیات به سمت و سوی تحلیلی شدن برود و از شعارهای احساسی به رشد و تعالی بیشتری برسد، هر چند که احساس جزئی از ادبیات است اما این عنصر نباید در کار نویسنده غلبه تمام بیابد.
زنوریجلالی خود را مشتاق مطالعه آثار برتر جوایز ادبی از جمله "شهید غنیپور" معرفی کرد و افزود: انتخاب کتاب برتر برای جوانان و نسل نو قلم الگوساز است، چرا که یک اثر برتر از مجرای داوریها و ارزشیابی سلیقههای مختلف گذشته و سربلند بیرون آمده است.
دهمین جایزه "شهید حبیب غنیپور" اسفند ماه سال جاری و همزمان با ایام شهادت آن شهید برگزار میشود.
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