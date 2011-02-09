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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۰۸

مرتضی نبوی:

بازتاب انقلاب اسلامی در منطقه حضور مردم در 22 بهمن را پرشور خواهد کرد

بازتاب انقلاب اسلامی در منطقه حضور مردم در 22 بهمن را پرشور خواهد کرد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بازتاب انقلاب اسلامی و الگوگیری از انقلاب مردم ایران انگیزه مردم برای حضور در راهپیمایی را تقویت می کند.

مرتضی نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص راهپیمایی مردم در 22 بهمن گفت: در سال جاری یک انگیزه بسیار قوی در بین مردم برای راهپیمایی 22 بهمن وجود دارد چرا که بازتاب استقامت و ایستادگی خود را در کشورهای منطقه مشاهده می کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: خروش ملت های مصر و تونس موجب هم افزایی در منطقه خواهد شد چرا که وقتی مردم این کشورها مشغول راهپیمایی و خروش عظیم هستند و مشاهده می کنند که مردم ایران به عنوان آغازگر جنبش اسلامی در منطقه از آنها حمایت می کنند با دلگرمی و تلاش بیشتری مبارزه و مقابله با حاکمان ضد اسلامی کشورشان می پردازند.

قائم مقام جامعه مهندسین در پایان گفت: جامعه اسلامی مهندسین به عنوان قطره ای از دریای خروشان ملت ایران و همگام با آنها در راهپیمایی 22 بهمن امسال حضور خواهد یافت.

کد مطلب 1249740

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