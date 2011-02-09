بازتاب انقلاب اسلامی در منطقه حضور مردم در 22 بهمن را پرشور خواهد کرد

مرتضی نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص راهپیمایی مردم در 22 بهمن گفت: در سال جاری یک انگیزه بسیار قوی در بین مردم برای راهپیمایی 22 بهمن وجود دارد چرا که بازتاب استقامت و ایستادگی خود را در کشورهای منطقه مشاهده می کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: خروش ملت های مصر و تونس موجب هم افزایی در منطقه خواهد شد چرا که وقتی مردم این کشورها مشغول راهپیمایی و خروش عظیم هستند و مشاهده می کنند که مردم ایران به عنوان آغازگر جنبش اسلامی در منطقه از آنها حمایت می کنند با دلگرمی و تلاش بیشتری مبارزه و مقابله با حاکمان ضد اسلامی کشورشان می پردازند.

قائم مقام جامعه مهندسین در پایان گفت: جامعه اسلامی مهندسین به عنوان قطره ای از دریای خروشان ملت ایران و همگام با آنها در راهپیمایی 22 بهمن امسال حضور خواهد یافت.