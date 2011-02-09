به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات فدراسیون هندبال صبح امروز با حضور حمید سجادی معاون سازمان تربیت بدنی به عنوان رئیس این مجمع، افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک، روسای هیئت های هندبال استانها، نمایندگان باشگاه ها، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، ورزشکاران، مربیان و داوران در سالن اجتماعات آکادمی کمیته ملی المپیک برگزار شد.

ناصر نجف پور، مجید ارزه گر، خسرونصیری و جلال کوزه گری برای احراز پست ریاست فدراسیون هندبال در انتخابات حاضر شدند. نجف پور که هم اکنون نیز پست نایب رئیسی فدراسیون را برعهده دارد پیش از آغاز مجمع از حضور در انتخابات کناره گیری کرد.

در پایان جلال کوزه گری سرپرست فدراسیون با کسب 30 رای از 43 رای ماخوذ شده برای چهار سال به عنوان رئیس فدراسیون هندبال انتخاب شد. خسرونصیری نیز 10 رای و مجید ارزه گر 3 رای را از آن خود کردند.

مجمع انتخابات فدراسیون هندبال بهمن ماه سال گذشته با انتخاب علیرضا رحیمی به عنوان رئیس این فدراسیون برگزار شده بود که به دنبال استعفای وی، کوزه گری که سالها به عنوان نایب رئیس در این مجموعه همکاری کرده بود مسئولیت سرپرستی را برعهده گرفت.

در زمان سرپرستی کوزه گری در فدراسیون هندبال، تیم ملی جوانان در مکان سوم آسیا و تیم بزرگسالان برای اولین بار عنوان دوم بازیهای آسیایی را از آن خود کرد.