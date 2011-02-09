کازرون فرصت استراتژیک توسعه در فارس است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، روح الله احمد زاده شامگاه سه شنبه در سفر به شهرستان کازرون در مراسم افتتاح بزرگترین کشتارگاه صنعتی این شهرستان گفت: این شهرستان از پتانسیلهای بالایی برای توسعه برخوردار است که در این راستا باید به تمامی ظرفیت این شهرستان توجه شود.

وی با بیان اینکه این شهرستان یکی از فرهیخته ترین شهرهای استان است، افزود: این شهرستان در بحث فرهنگی نیز در استان نمونه است چراکه علما و فرهیختگان بزرگی از این شهر به جهان معرفی شدند که در این خصوص مسئولین باید توجه بیشترین را نسبت به این بخش داشته باشند و با برگزاری جشنواره های فرهنگی، هنری فرصتی را برای جضور جوانان در عرصه های فرهنگی فراهم کنند.

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه علاقه ای برای شناخته شدن استان به عنوان قطب کشاورزی نداریم، تصریح کرد: کشاورزی که در کنار خود کارخانه های فرآوری را نداشته باشد مورد توجه نیست بلکه باید در کنار توسعه کشاورزی صنایع تبدیلی را نیز فعال کنیم که در این صورت کشاورزی بود فارس می تواند برای مردم و کشاورزان استان مثمر ثمر است.

احمدزاده ادامه داد: مهمترین هدف مدیران امروز خدمت به مردم و عدالت محوری است که در این راستا به طور یقین دولت بعدی نیز باید مردمی تر و عدالت طلبانه تر از امروز باشد.

استاندار فارس در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: فلسفه حضوری دولت برقراری عدالت است و به هیچکس اجازه رانت خواری داده نخواهد شد.