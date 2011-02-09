کلیه شهرهای خراسان شمالی از نعمت گاز برخوردار می شوند

حسین تقی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: عملیات گاز رسانی به دو شهر لوجلی و صفی آباد به عنوان دو شهر فاقد گاز استان همزمان با ایام الله دهه فجر آغاز شده است و تا پایان سال 91 کلیه شهرهای استان از نعمت گاز برخودار می شوند.

وی اعتبار لازم جهت اجرای عملیات گاز رسانی به این دو شهر را 110 میلیارد ریال اعلام کرد وافزود: با اجرای 51 کیلومتر خط انتقال مجموعا هزار و 100 خانوار از نعمت گاز بهره مند می شوند.

وی یادآور شد: ضمن گاز رسانی به این دو شهر به 57 روستای توابع شهر صفی آباد و 12 روستا از توابع شهر لوجلی با جمعیتی بالغ بر 32 هزار خانوار نیز از نعمت گاز برخوردار می شوند.

تقی نژاد ادامه داد: در دهه مبارک فجر نیز چهار روستا با 746 خانوار از نعمت گاز برخوردار شدند.

این مسئول در خصوص آغاز عملیات گاز رسانی به روستای استان در این ایام نیز گفت: همزمان با این ایام به 65 روستا با 470 کیلومتر شبکه و جمعیتی بالغ بر هفت هزار 734 خانوار عملیات گاز رسانی آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی اعتبار لازم برای اجرای این عملیات را 214 میلیارد ریال اعلام کرد.

تقی نژاد همچنین از بهره برداری عملیات اجرایی خط تغذیه گلستان شهر به طول سه هزار و 200 متر با اختصاص هفت هزار و 700 میلیون ریال نیز خبر داد و افزود: خط تغذیه تقویتی به همراه یک مورد ایستگاه تقلیل فشار در شهرستان اسفراین با طول 17 کیلومتر نیز آماده بهره برداری است.

وی اضافه کرد: اجرای عملیات تقویت شبکه شیروان و بجنورد جهت پایداری فشار و مدیریت بحران گاز در شهرهای بجنورد و شیروان نیز به زودی آغز می شود.