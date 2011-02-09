میزان نفود بیمه در گلستان پایین تر از میانگین کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین امیری پیش از ظهر چهارشنبه در نشست با نماینده مردم علی آباد در مجلس افزود: درحال حاضرتعداد بیمه شدگان اصلی تامین اجتماعی در استان 156 هزار نفر است که با درنظرگرفتن افراد تبعی این تعداد 31 درصد از جمعیت کل استان را شامل می شود.

وی اظهار داشت: باتوجه به نگاه ویژه و حمایتی دولت نسبت به قشرهای کم درآمد جامعه و گسترده ترشدن چترحمایتی تامین اجتماعی از این اقشار پیش بینی می شود که در مدتی کوتاه این میزان رشد قابل چشمگیری داشته باشد.



مدیرکل تامین اجتماعی گلستان از همکاری و پشتیبانی و حمایت نمایندگان ازصندوق تامین اجتماعی درمجلس شورای اسلامی جهت رسیدن به اهداف عالیه صندوق تشکر و قدردانی کرد.



اسداله قره خانی نماینده مردم علی آباد در مجلس، کار درتامین اجتماعی و خدمت به بیمه شدگان و مستمری بگیران و کم درآمدترین قشر زحمتکش جامعه را افتخار بزرگ دانست.

وی از بخش های مختلف تامین اجتماعی گلستان بازدید کرد.