کامران محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عودت دادن دومین رمان از سهگانهاش برای اِعمال پارهای اصلاحات گفت: خوشبختانه مواردی که بررسهای کتاب "بگذارید میترا بخوابد" نیاز به اصلاح دانستهاند، موضوع اصلی رمان من نیستند و اصلاح آنها آسیبی به شاکله اصلی کتاب وارد نمیکند.
وی افزود: در حال حاضر سرگرم اصلاحات این کتاب هستم و فکر میکنم بتوانم تا دو سه روز دیگر آن را دوباره به ارشاد بفرستم و امیدوارم توسط نشر چشمه و تا نمایشگاه سال آینده منتشر شود.
این نویسنده با اشاره به موضوع اصلی سهگانه "فراموشی" که کتاب اول آن زمستان پارسال و تحت عنوان "آنجا که برفها آب نمیشوند" منتشر شده بود، گفت: این سه کتاب چند ویژگی مشترک دارند؛ اول اینکه هر سه به مفهوم زمان و مسائلی از قبیل خاطره و فراموشی میپردازند، دوم اینکه هر سه آنها پسزمینه جنگ دارند گو اینکه رمان جنگی محسوب نمیشوند.
محمدی ادامه داد: ویژگی سوم این سه کتاب این است که ماجراهای هر کدام از آنها در سه روز اتفاق میافتد؛ اولی در سه روز برفی، دومی در سه روز آفتابی تابستان و سومی در سه روز بارانی.
وی اضافه کرد: ماجرای اصلی این سهگانه هم به کند و کاوی روانشناختی درباره روابط 6 نفر است. 2 نفر آنها خواهر و برادری هستند که در روزهای اشغال قصر شیرین توسط نیروهای عراقی، اتفاق تلخی برایشان رخ میدهد. من کوشیدهام این اتفاق و تاثیر آن را بر روابط این خواهر و برادر و 4 شخصیت دیگر سهگانه "فراموشی" از دیدگاه روانشناختی تحلیل کنم.
این نویسنده و روزنامه نگار در عین حال از پایان نگارش کتاب سوم این سهگانه خبر داد و گفت: چند روز پیش نوشتن رمان "اینجا باران صدا ندارد" را تمام کردم و به زودی آن را هم به نشر چشمه خواهم داد و با توجه به تِم کتاب بسیار امیدوارم در اولین فرصت مجوز نشر را دریافت کند.
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