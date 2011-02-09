داود هاشمی، تهیهکننده مجموعه تلویزیونی "عملیات 125" در این باره به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری سری سوم این مجموعه تلویزیونی به کارگردانی مسعود آبپرور شنبه 23 بهمنماه در ایستگاه آتشنشانی شماره 94 با مشارکت سازمان آتش نشانی و شبکه تهران شروع میشود.
وی در ادامه افزود: مجید مشیری و امیررضا دلاوری به تازگی به پروژه ملحق شدند و به مرور بازیگران دیگر انتخاب و به گروه اضافه میشوند.
عبدالرضا اکبری، فلور نظری، کاوه خداشناس، مجتبی رجبی و ایمان صفا بازیگرانی هستند که در سریهای قبل این مجموعه بازی کردند و در سری جدید هم حضور دارند.
عوامل مجموعه "عملیات 125" عبارتند از ناظر کیفی و مشاور پروژه: علیرضا افخمی، مدیر تولید: حسین لبافی، مدیر تصویربرداری: مصطفی احمدیان، طراح صحنه و لباس: حسین مجد، طراح چهرهپردازی: نوید فرحمرزی، صدابردار: اصغر آبگون، برنامهریز: خسرو نصیریخواه، دستیار اول کارگردان: مانی حقجو، مدیر تدارکات: حسن صداقت.
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