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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۱۲

مجموعه "عملیات 125" شنبه 23 بهمن‌ماه کلید می‌خورد

مجموعه "عملیات 125" شنبه 23 بهمن‌ماه کلید می‌خورد

مسعود آب‌پرور سری سوم مجموعه تلویزیونی "عملیات 125" را روز شنبه 23 بهمن‌ماه به تهیه‌کنندگی داود هاشمی کلید می‌زند.

داود هاشمی، تهیه‌کننده مجموعه تلویزیونی "عملیات 125" در این باره به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری سری سوم این مجموعه تلویزیونی به کارگردانی مسعود آب‌پرور شنبه 23 بهمن‌ماه در ایستگاه آتش‌نشانی شماره 94 با مشارکت سازمان آتش نشانی و شبکه تهران شروع می‌شود.
 
وی در ادامه افزود: مجید مشیری و امیررضا دلاوری به تازگی به پروژه ملحق شدند و به مرور بازیگران دیگر انتخاب و به گروه اضافه می‌شوند.
 
عبدالرضا اکبری، فلور نظری، کاوه خداشناس، مجتبی رجبی و ایمان صفا بازیگرانی هستند که در سری‌های قبل این مجموعه بازی کردند و در سری جدید هم حضور دارند.
 
عوامل مجموعه "عملیات 125" عبارتند از ناظر کیفی و مشاور پروژه: علیرضا افخمی، مدیر تولید: حسین لبافی، مدیر تصویربرداری: مصطفی احمدیان، طراح صحنه و لباس: حسین مجد، طراح چهر‌ه‌پردازی: نوید فرح‌مرزی، صدابردار: اصغر آبگون، برنامه‌ریز: خسرو نصیری‌خواه، دستیار اول کارگردان: مانی حق‌جو، مدیر تدارکات: حسن صداقت.
 
 

 
کد مطلب 1249752

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