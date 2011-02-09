لمس دستاوردهایی به عمق یک باور / فاصله ای از محرومیت تا عزت

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، روستای شهید بروجردی، روستای عباس آباد، روستای دارتوت و ... عنوان چند روستا از روستاهای بروجرد است که امروز از عمده خدمات برخوردار شده اند و این دستاوردی کم نظیر از انقلاب پابرهنگان است.

هر چند هنوز برخی از روستاهای این شهرستان با مشکلات زیادی مواجه هستند ولی در مقایسه شرایط کنونی با دوران پیش از انقلاب به این نکته می توان پی برد که انقلاب اسلامی ایران برای صاحبان اصلی خود یعنی محرومان هر آنچه در توان داشته را طبق اخلاص گذاشته است.

کیلومترها را می پیماییم تا برای دیدن اهالی یک روستای دورافتاده راهی مقصدی به نام روستای "عباس آباد" شویم. این روستا در مسیر جاده بروجرد به خرم آباد قرار گرفته و با روستای بعدی یعنی "خایان" فاصله چندانی ندارد.

خاطره ای از بخاریهای چوبی تا گازرسانی به روستا

روستای عباس آباد دارای 132 خانوار و جمعیتی حدود 600 نفر است. این روستا هم اکنون دارای مسجد، مدرسه، خانه بهداشت، برق، آب، گاز، تلفن و دهیاری می باشد در حالیکه این روستا تا قبل از انقلاب از همگی این نعمات محروم بوده است.

اهالی روستا به سبک مهمان نوازی و صداقت خود ما را مهمان خانه های گرمشان می کنند تا از خدمات نظام برایمان بگویند. سراغ بزرگان روستا را می گیرم تا از آنها مصاحبه بگیریم و پای صحبت هایشان بنشینیم.

کودکان روستا آدرس خانه "مش حسن" را به ما می دهند که می گویند در روستا از همه مسن تر است و دوران قبل از انقلاب را نیز به یاد دارد.

او در گفتگویی کوتاه با زبان و لهجه محلی از گذشته های دور می گوید. مش حسن از بخاری های چوبی خانه های روستا قبل از انقلاب می گوید و ادامه می دهد: ما مجبور بودیم برای گرم نگه داشتن خانه های خود اقدام به جمع آوری چوب و انبار کردن آن کنیم.

وی با یادآوری اینکه قبل از انقلاب هیچ راه دسترسی مناسبی برای ارتباط با شهر وجود نداشته است، با تاملی کوتاه که گویا او را به گذشته های دور برده است، می گوید: در آن زمان برای روشنایی شبها از فانوس های نفتی قدیمی استفاده می کردیم.

وی به مشکل آب روستا پیش از انقلاب اسلامی ایران اشاره می کند و ادامه می دهد: همچنین برای تهیه آب آشامیدنی می بایست فرسنگها پیاده روی می کردیم تا از روستاهای اطراف آب تهیه کنیم.

و امروز به برکت انقلاب اسلامی این روستا از عمده خدمات برخوردار شده است. مردم روستا هنگام رفتن خواسته ای دارند و از ما می خواهند که آن را به گوش مسئولان برسانیم. آنها از مشکل گاز روستا می گویند و اینکه پروژه انتقال گاز روستا هنوز به پایان نرسیده است.

ما هم وعده می دهیم که این خواسته آنان را به گوش مسئولان برسانیم و آنها می دانند که همانطور که وعده ها در زمینه آبرسانی و برق رسانی محقق شده روزی این روستای کوچک نیز از نعمت گاز برخوردار خواهد شد.

مهاجرت معکوس و روستایی که جمعیت آن چند برابر شده است

روستای بعدی مقصد حرکت ما روستای "دارتی" به معنای "دار توت" است که آخرین روستای بخش مرکزی در منطقه ورکوه محسوب می شود که تا قبل از انقلاب در این روستا تنها چند خانوار زندگی می کرده و امروز به برکت خدمات رسانی به این روستا جمعیت آن به بیش از 107 خانوار با جمعیتی بالغ بر 432 نفر رسیده است.

اهالی این روستا نیز از خدمات ارائه شده به این روستا و مقایسه با قبل از انقلاب حرف ها دارند. یکی از بزرگان روستا به خبرنگار مهر می گوید: کسی در آن زمان به علت نبود امکانات در روستا درس نمی خواند ولی امروز عمده اهالی این روستا باسواد هستند.

وی با یادآوری اینکه قبل از انقلاب اسلامی برای تهیه آب آشامیدنی باید به دامنه کوههای اطراف می رفتیم، یادآور می شود: امروز به لطف انقلاب اسلامی، به مرور زمان راه روستایی این روستا زیرسازی شد و در حال حاضر آسفالته هم شده است و مردم می توانند بدون هیچگونه دغدغه در راه ماندن به شهرها و روستاهای دیگر تردد کنند.

با گشت و گذاری کوتاه در این روستا می توان گفت که روستای دارتوت دیگر آن روستای قدیمی گذشته نیست چرا که در این روستا خانه های تازه ساز و مستحکم زیادی به چشم می خورد که با تسهیلات ارائه شده توسط دولت نوسازی شده اند.

وقتی که دیگر غم زمستان و تابستان معنا ندارد

بچه های روستا در روستای خود تا پایه پنجم ابتدایی به مدرسه می روند و برای ادامه تحصیل در پایه های بالاتر به روستاهای همجوار می روند. کودکان روستایی خود را برای جشن های انقلاب آماده می کنند و بر سر در مدرسه می توان پرچم سه رنگ ایران اسلامی را دید که با وزش نسیم غرور بی حد و اندازه ای را در قلبمان متبلور می کند.

حاجیه خاتون که به تازگی به حج مشرف شده است هم دوست دارد از خاطرات گذشته اش با ما بگوید. از اینکه در فصل زمستان مجبور بوده با توجه به برف سنگین و فاصله تا چشمه آب برف های تازه را جمع و آب کند تا از آب برفها استفاده کند. او امروز با آبرسانی به روستایش دیگر غم زمستان و تابستان ندارد. هنگامی که نام حضرت امام(ره) را با همان لهجه زیبای محلی به زبان می آورد و بر روح او دورود می فرستد به راحتی می توان باور را در عمق چشمانش دید.

مقایسه خدمات ارائه شده به روستاهای بروجرد قبل و بعد از انقلاب

بخشدار مرکزی شهرستان بروجرد در گفتگو با خبرنگار مهر با مقایسه خدمات ارائه شده در این بخش قبل و بعد از انقلاب، می گوید: در بخش مرکزی بروجرد 153روستا داریم که مردم بطور دائم در آنها سکونت دارند.

مهرداد حسینی ادامه می دهد: از این تعداد روستا تا قبل از انقلاب 17 روستا دارای شبکه برق بودند در حالیکه هم اکنون تمامی روستاهای بخش مرکزی متصل یه شبکه برق هستند.

وی با بیان اینکه تا قبل از انقلاب هیچ کدام از روستاها دارای شبکه گاز نبوده اند، عنوان می کند: امروز 18 روستای این بخش دارای گاز هستند و گاز رسانی به 3 روستای دیگر در دست مطالعه قرار دارد.

بخشدار مرکزی شهرستان بروجرد با یادآوری اینکه تا قبل از انقلاب هیچ کدام از روستاهای این بخش دارای راه روستایی نبوده اند، ادامه می دهد: امروز به برکت انقلاب اسلامی همه روستاهای این بخش دارای راه آسفالته روستایی هستند.

حسینی با بیان اینکه قبل از انقلاب تنها 24 شیر آب عمومی برای مصارف آب روستاها وجود داشت، یادآور شد: امروز 99 درصد روستاهای بخش مرکزی بروجرد از نعمت آب شرب آشامیدنی سالم برخوردار هستند.

وی با اشاره به ارائه خدمات مخابراتی به روستای بخش مرکزی بروجرد، عنوان می کند: قبل از انقلاب تنها 9 روستا از خدمات مخابراتی بهره مند بودند که این رقم هم اکنون به 109 روستا رسیده است.

بخشدار مرکزی شهرستان بروجرد به افزایش تعداد خانه های بهداشت به 60 خانه اشاره می کند و می گوید: در حال حاضر 111 مدرسه ابتدایی و 34 مدرسه راهنمایی در روستاهای این بخش وجود دارد.

حسینی ادامه می دهد: همچنین در حالیکه ما در روستاهای بخش مرکزی شهرستان بروجرد قبل از انقلاب هیچ پست بانکی نداشته ایم که امروز 30 واحد پست بانک در بخش مرکزی مشغول به خدمات دهی است.

به هر حال امروز با وجود همه کاستی های موجود در سطح روستاهای استان لرستان و شهرستان بروجرد، دستاوردها در این بخش قابل توجه و حائز اهمیت است. خدمات رسانی به روستاها رسالتی است که باید مسئولان به آن فراتر از مسئولیت نگاه کنند تا شیرینی خدمات انقلاب اسلامی ایران به صاحبان اصلی آن یعنی محرومان و مستضعفان بیش از پیش چشانده شود.

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گزارش از کلثوم دلیران