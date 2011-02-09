دکتر بهرام امیراحمدیان در مورد کتابهای زیرچاپش به خبرنگار مهر گفت: کتاب "جمهوری آذربایجان؛ سرزمینی در قفقاز"را زیر چاپ دارم. امیدوارم مسئولان امیرکبیر همت بگمارند و این کتاب را برای نمایشگاه کتاب آماده کنند.

استاد مطالعات روسیه‌شناسی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران درباره این کتاب اظهار داشت: ما فکر می‎کردیم که سطح روابط همه جانبه بین ایران و جمهوری آذربایجان که یک کشور شیعه و همسایه ما است خیلی کم است. براساس همانچیزی هم که مسئولان ما می‎گویند از تمام ظرفیتها و توانهای کشور برای این منظور استفاده نشده و ظرفیتهای خالی زیاد داریم.

این محقق و پژوهشگر حوزه علوم سیاسی ادامه داد: این کتاب در راستای معرفی هرچه بیشتر این کشور برای ایرانیان گام برمی‏‌دارد. تا آنجا که من می‌‎دانم در کشور آذربایجان هم منابع اندکی درخصوص معرفی ایران وجود دارد. از این منظر باید هر دو طرف کوشش کنند که این خلای اطلاعاتی را پر کنند تا دو ملت به هم نزدیکتر شوند.

این نویسنده و مترجم از آخرین کتاب منتشر شده‎اش همچنین گفت: کتاب "دریای خزر و امنیت روسیه و منافع ایران در دریای خزر" آخرین کتاب منتشر شده من توسط نشر قومس است.

وی درباره این کتاب گفت: این کتاب در این زمینه است که در دریای خزر روسیه به دنبال چه منافعی است. امنیت ملی روسیه مهمترین مسئله چالش برانگیز در صحنه سیاسی روسیه در دریای خزر است. زیرا آبراهی است که دسترسی این کشور را به سمت جنوب و از قلمرو ایران به آبهای آزاد هدایت می‏کند. از اینرو دریای خزر از اهمیت بسیار زیادی برای روسیه برخوردار است. من این کتاب را به همراه یکی از دانشجویانم خانم مهناز گودرزی سامان داده‌ام. احتمالاً همه نسخه‎های این کتاب فروش رفته و من در فکر تجدید چاپ این کتاب هستم.