جزئیات نحوه محاسبه تعرفه برق واحدهای صنعتی

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه ستاد تحول صنایع و معادن آمده است: به منظور شفاف سازی قیمت‌های انرژی و ترغیب مشترکان صنعتی به مصرف بهینه انرژی، با تعاملات صورت گرفته بین وزارت صنایع و معادن و نیرو برای کاهش هزینه‌های برق، علاوه بر دو گزینه قبلی در محاسبه هزینه برق واحدهای صنعتی، گزینه سومی اضافه شده است. در این گزینه‌ بهای قدرت دریافت نشده و متوسط هزینه انرژی اکتیو 430ریال خواهد بود. (برای بسیاری از مشترکان صنعتی انتخاب این گزینه هزینه کمتری را در بر دارد)

براساس اطلاعیه ستاد تحول صنایع و معادن،‌ برای آن دسته از مشترکان صنعتی با قدرت بیش‌از 30کیلووات که ضریب بار آنها کمتر از 37درصد است شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع بر مبنای گزینه سوم، قبوض برق را صادر می‌کند. در صورتی که قبلا بر مبنای گزینه 1 و 2 قبض برق برای مشترکان ارسال شده‌است قبض جدید جایگزین قبض قبلی می‌شود.

بنابر محاسبات انجام شده، بطور معمول استفاده از گزینه‌3 برای این دسته از مشترکان هزینه کمتری در بر دارد. البته با توجه به اینکه در هر سال دوبار امکان تغییر گزینه وجود دارد، مشترکان می‌توانند نسبت به تغییر گزینه خود با مراجعه به شرکت‌های برق اقدام کنند.

این اطلاعیه می‌افزاید: مشترکان صنعتی که بیش‌ از قدرت قراردادی مصرف می‌کنند باید نسبت به کاهش آن اقدام کنند. این دسته از مشترکان درصورت نیاز به قدرت بیشتر، حداکثر تا تاریخ اول اسفندماه سال جاری فرصت دارند که تقاضای افزایش قدرت را به شرکت برق مربوطه ارائه کنند. در مقابل شرکت‌های برق نیز در اسرع وقت نسبت به بررسی تقاضای مشترک اقدام کرده و شرایط تامین برق را به متقاضی اعلام می‌کنند. بهای برق مصرفی مربوط به تجاوز از قدرت برای مشترکان صنعتی فوق‌الذکر با ضریب 2/1 نسبت به مازاد مصرف محاسبه خواهد شد.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: جرایم عدم رعایت الگور مصرف برای آن دسته از صنایع که استاندارد مصرف انرژی در فرآیند تولید آنها تدوین و اجرایی شده ‌است، فقط به مصارف مازاد بر الگو تعلق خواهد گرفت.

این اطلاعیه می‌افزاید: کلیه مشترکان صنعتی و معدنی که تاریخ عقد قرارداد خط اعتباری هزینه انرژی آنها قبل از صدور قبض برق این دوره است و فهرست آنها از سوی وزارت صنایع و معادن به وزارت نیرو اعلام شده است 50درصد بهای برق مصرفی آنها از محل تسهیلات خط اعتباری هزینه انرژی توسط وزارت صنایع و معادن پرداخت شده و مابقی توسط متقاضی پرداخت خواهد شد. البته برای مشترکان مذکور، در صورتی که سهم تسهیلات خط اعتباری هزینه‌انرژی از مبلغ بهای برق دوره کسر نشده و ردیف مربوطه در قبوض آنها درج نشده است، باید با مراجعه به شرکت‌های برق، درخواست صدور قبوض اصلاح شده را ارائه کنند.